المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي بالطائف يجري أكثر من ٧٦ ألف فحص مخبري

قالت صحة الطائف: إن المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي أجرى عدد ٧٦٢٢٠ فحصًا مخبريًّا خلال الربع الأول للعام الحالي ٢٠٢٣م.
وتفصيلًا، أوضح لـ"سبق" الناطق الإعلامي بصحة الطائف وليد الثقفي، أن المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي قام بإجراء عدد كبير من الفحوصات لعينات الدم، وشملت العينات التي تم استقبالها من مستشفيات صحة الطائف بواقع ٢٤٨٩٠ فحصًا؛ فيما بلغ عدد الفحوصات بقسم الكيمياء الإكلينيكية ١٣١٦١ فحصًا مخبريًّا، وجاء أكبر عدد للفحوصات المخبرية، للأمراض المعدية، بواقع ٣٤٧٧٥ فحصًا.
وأضاف "الثقفي" أن المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي يعمل بكوادر متخصصة في مجال المختبرات وبنوك الدم وذوي كفاءة عالية فضلًا عن توافر التجهيزات التي تسهم في دقة التحاليل والفحوصات.