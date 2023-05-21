المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي بالطائف يجري أكثر من ٧٦ ألف فحص مخبري

وتفصيلًا، أوضح لـ"سبق" الناطق الإعلامي بصحة الطائف وليد الثقفي، أن المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي قام بإجراء عدد كبير من الفحوصات لعينات الدم، وشملت العينات التي تم استقبالها من مستشفيات صحة الطائف بواقع ٢٤٨٩٠ فحصًا؛ فيما بلغ عدد الفحوصات بقسم الكيمياء الإكلينيكية ١٣١٦١ فحصًا مخبريًّا، وجاء أكبر عدد للفحوصات المخبرية، للأمراض المعدية، بواقع ٣٤٧٧٥ فحصًا.