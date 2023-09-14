لتأهيل جيل قادر على تحمل المسؤولية.. ختام برنامج الأميرة العنود لإعداد القادة

اختتمت مؤسسة الأميرة العنود ممثلة بمركز وارف لتنمية الشباب أمس الخميس برنامج "الأميرة العنود لإعداد القادة" بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع والذي سعت من خلاله المؤسسة لتأهيل جيل جديد قادر على تحمل المسؤولية بكفاءة وفعالية عالية.
ويستهدف البرنامج تعزيز مفاهيم الشباب حول المهارات القيادية، واطلاعهم على أحدث الأساليب في القيادة والتنمية وغرس مبادئ التفكير الإستراتيجي المبادر لفتح آفاق الإبداع.
وكان البرنامج قد تضمن العديد من الورش التدريبية وتم خلاله استعراض التجارب الناجحة التي رواها بعض القيادات في مجالات متنوعة عبر اللقاءات الإثرائية في البرنامج.
يشار إلى أن البرنامج قد قام بتخريج 38 قائداً وقائدة، وحصلوا على 34 ساعة تدريبية بفترة امتدت تسعة أيام بدأت من 27 أغسطس وحتى 14 سبتمبر 2023. وعملوا على تقييم منظمات مختلفة ما ساهم في تنمية المهارات الإدارية من جوانب عديدة لديهم.
ووقع الاختيار على أربع مجموعات على أن تختتم رحلة البرنامج بزيارة تطبيقية إلى مملكة البحرين.