لتأهيل جيل قادر على تحمل المسؤولية.. ختام برنامج الأميرة العنود لإعداد القادة

يشار إلى أن البرنامج قد قام بتخريج 38 قائداً وقائدة، وحصلوا على 34 ساعة تدريبية بفترة امتدت تسعة أيام بدأت من 27 أغسطس وحتى 14 سبتمبر 2023. وعملوا على تقييم منظمات مختلفة ما ساهم في تنمية المهارات الإدارية من جوانب عديدة لديهم.