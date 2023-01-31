"وقاء" و"الملك فهد للبحوث الطبية" يستعرضان جهود مكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان

اجتمع مدير عام المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، والدكتور عصام إبراهيم أزهر رئيس وحدة الكائنات المعدية بمركز الملك فهد للبحوث الطبية، بمقر مركز وقاء بجدة.
ويأتي الاجتماع بهدف تنسيق الجهود والتكامل لإنجاح أعمال أهداف الجهتين في مكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
حضر اللقاء مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة المهندس ماجد بن عبدالله محمد الخليف، ومدير إدارة الصحة الحيوانية بمركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة فؤاد أحمد الحمراني، ومن مركز الملك فهد للبحوث الطبية الدكتور ثامر عبدالعزيز الأندجاني، والدكتور أحمد محمد شريف، والدكتور شريف عبدالخالق الكفراوي، والدكتور أيمن طلعت عباس.
وتَضَمن الاجتماع عروضًا تقديمية ونقاشات حول الأدوار التي تقوم بها الجهات؛ حيث أوضح الدكتور عصام أزهر أن مركز الملك فهد للبحوث الطبية تتلخص مسؤوليته في تحسين ظروف المجتمع الصحية بتطبيق عدد من الأبحاث الطبية الحائزة على امتيازات عالمية لتحسين ونشر الوعي الصحي.
واستعرض" الصاعدي" رؤية مركز وقاء وهي التميز في حماية النبات والحيوان من الآفات والأمراض؛ للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي وتنمية القطاع الزراعي؛ لافتًا إلى أن رسالة المركز هي تنظيم وتنفيذ ومتابعة أعمال الرقابة والمكافحة من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية بكفاءة واستباقية.
وبيّن أن من أهم القيم التي يحملها المركز هي المسؤولية والتعاون والاستباقية والكفاءة.
واستعرض اللقاءُ الهيكلَ التنظيمي لمركز وقاء بالمنطقة، والحديث عن دور إدارة الصحة الحيوانية بالفرع التي يتبعها قسم الوبائيات الحقلي والمخاطر وقسم مكافحة الأمراض الحيوانية، وقسم مكافحة نواقل الأمراض، وقسم الرقابة والتفتيش، ووحدة الصحة الحيوانية بالمحافظات.