"وقاء" و"الملك فهد للبحوث الطبية" يستعرضان جهود مكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان

وتَضَمن الاجتماع عروضًا تقديمية ونقاشات حول الأدوار التي تقوم بها الجهات؛ حيث أوضح الدكتور عصام أزهر أن مركز الملك فهد للبحوث الطبية تتلخص مسؤوليته في تحسين ظروف المجتمع الصحية بتطبيق عدد من الأبحاث الطبية الحائزة على امتيازات عالمية لتحسين ونشر الوعي الصحي.