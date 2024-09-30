"المجلس العربي للشباب" يقيم الحفل الختامي للنسخة الأولى من جائزته بالبحرين .. غدًا

وتهدف الجائزة إلى إبراز المبادرات والمشروعات الشبابية التي تقدم حلولاً تتسم بالإبداع في حل المشكلات التي تعانيها شريحة الشباب وتتجاوز التحديات الاجتماعية، كما تهدف إلى نشر ثقافة تمكين الشباب في القطاعات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك الاحتفاء بالشخصيات التي قدّمت إسهامات وأعمالاً ذات قيمة للشباب في شتى الميادين؛ بما يُسهم في تمكينهم من إحداث تأثير على التنمية المستدامة في مختلف دول العالم؛ فضلاً عن أن الاعتراف بالابتكارات التنموية الفريدة والناجحة من قِبل الشباب يمكن أن يوفر دافعًا مهمًا للآخرين.