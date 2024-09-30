"المجلس العربي للشباب" يقيم الحفل الختامي للنسخة الأولى من جائزته بالبحرين .. غدًا

يقيم المجلس العربي للشباب ومقره جامعة الأمير محمد بن فهد، الحفل الختامي للنسخة الأولى من جائزة "شباب العالم"، التي ينظمها بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع، غدًا الثلاثاء؛ ويُقام حفل توزيع الجوائز في مملكة البحرين برعاية الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة.
وفي التفاصيل، يشهد الحفل تكريم 4 أعمال شبابية متوائمة مع مهارات القرن الحادي والعشرين، وتستهدف مرتكزات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تكريم المؤسسات والمنظمات التي عملت على تمكين الشباب في قطاعات مختلفة، ضمن المسار الثاني للجائزة "الممكنون"، كما سيتم تكريم الشخصيات المؤثرة التي قدمت إسهامات وأعمال ذات قيمة في شتى الميادين مستهدفين شريحة الشباب ضمن مسار الجائزة الثالث "الملهمون".
ويأتي إطلاق هذه الجائزة في إطار مسؤولية جامعة الأمير محمد بن فهد، المجتمعية والعلمية، وتأكيدًا لدورها البارز في المساهمة في احتواء الشباب العربي وتعزيز قدراته واكتشاف المتميزين والمبدعين من الشباب في مختلف القطاعات.
وتهدف الجائزة إلى إبراز المبادرات والمشروعات الشبابية التي تقدم حلولاً تتسم بالإبداع في حل المشكلات التي تعانيها شريحة الشباب وتتجاوز التحديات الاجتماعية، كما تهدف إلى نشر ثقافة تمكين الشباب في القطاعات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك الاحتفاء بالشخصيات التي قدّمت إسهامات وأعمالاً ذات قيمة للشباب في شتى الميادين؛ بما يُسهم في تمكينهم من إحداث تأثير على التنمية المستدامة في مختلف دول العالم؛ فضلاً عن أن الاعتراف بالابتكارات التنموية الفريدة والناجحة من قِبل الشباب يمكن أن يوفر دافعًا مهمًا للآخرين.
وتركز الجائزة على أهداف التنمية المستدامة ومحاورها الخمسة الأساسية؛ الإنسان والازدهار والكوكب والعلاقات والشراكات من جانب، واعتمادها على مهارات القرن الحادي والعشرين : (التفكير الناقد، التواصل والعمل الجماعي، الإبداع وحل المشكلات، القيادة وصنع القرار، المواطنة المحلية والعالمية، الريادة والمبادرة، الثقافة التكنولوجية، والتمكين اللغوي)، وتبلغ مجموع المبالغ المالية المرصودة للجائزة 160 ألف دولار أمريكي موزعة على ثلاثة مسارات.