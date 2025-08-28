جمعية التوعية بأضرار المخدرات تطلق معرض "سفراء المستقبل" في جازان

وتضمَّن المعرض تنفيذ عددٍ من المبادرات والأنشطة التوعوية، شملت توزيع أكثر من (2000) هدية و(300) قسيمة شرائية وحقائب مدرسية، إلى جانب تقديم فحوصات طبية مجانية، وجلسات استشارية، ومنشورات إرشادية، وذلك ضمن جهود الجمعية في رفع مستوى الوعي، وتعزيز الثقافة الوقائية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.