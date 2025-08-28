جمعية التوعية بأضرار المخدرات تطلق معرض "سفراء المستقبل" في جازان

أطلقت جمعية التوعية بأضرار المخدرات بمنطقة جازان، أمس، معرض "سفراء المستقبل" في مجمع جازان بارك بمدينة جيزان.
ويهدف المعرض إلى تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال التركيز على الوقاية المبكرة، وترسيخ القيم والسلوكيات الصحية بين الطلاب وأولياء الأمور، بما يُسهم في بناء بيئة تعليمية ومجتمعية داعمة لأنماط الحياة السليمة.
وتضمَّن المعرض تنفيذ عددٍ من المبادرات والأنشطة التوعوية، شملت توزيع أكثر من (2000) هدية و(300) قسيمة شرائية وحقائب مدرسية، إلى جانب تقديم فحوصات طبية مجانية، وجلسات استشارية، ومنشورات إرشادية، وذلك ضمن جهود الجمعية في رفع مستوى الوعي، وتعزيز الثقافة الوقائية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.