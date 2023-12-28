"الصنيدح" يُدشّن جمعية الإسكان التنموي في محافظة بقعاء

ونوّه إلى تأكيد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في كلمته أمس، في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى؛ على تحقيق المزيد من التطور والازدهار، وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.