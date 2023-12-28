"الصنيدح" يُدشّن جمعية الإسكان التنموي في محافظة بقعاء

دشّن محافظُ بقعاء المكلف فهد بن صنيدح الصنيدح، اليوم الخميس، جمعيةَ الإسكان التنموي بالمحافظة، بحضور مديري الإدارات الحكومية، وعدد من الوجهاء والأعيان.
واستمع "الصنيدح" إلى شرح من رئيس جمعية الإسكان التنموي ببقعاء ناصر العواد، تناول فيه أهدافَ وخططَ الجمعية، وسبل تطوير الإيرادات المالية؛ بهدف مساعدة المستفيدين من خدمات الجمعية.
ووجّه "الصنيدح" كلمةً تشجيعية للقائمين على إدارة الجمعية، وحثّهم على تقديم المزيد من الخدمات للمستحقّين.
ونوّه إلى تأكيد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في كلمته أمس، في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى؛ على تحقيق المزيد من التطور والازدهار، وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.
وقال مدير خدمات الإسكان التنموي بمنطقة حائل المهندس عبدالرزاق العميم: إن التركيز سيكون على الأسر الأشدّ حاجة؛ للاستفادة من خدمات الجمعية.
وأضاف: أن الوزارة توفّر وحدات سكنية، سواء من خلال مشروعاتها مثل هذا المشروع المنفذ في بقعاء، أو من خلال المطورين العقاريين.
كما أوضح "العميم" طرقَ الاستفادة من برامج الإسكان التنموي، مشيدًا بالدور الإيجابي لجمعية إسكان تنموي محافظة بقعاء، في تسجيل المستحقين للإسكان التنموي.