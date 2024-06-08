جمعية "قلبي" تُوَقع مع "بر الشرقية" اتفاقية تعاون مشترك

وقّعت جمعية رعاية القلب "قلبي"، شراكة مجتمعية مع جمعية "البر" بالمنطقة الشرقية، في إطار التعاون وتعزيز التواصل المؤسسي.
وشهد توقيعَ الشراكة من جانب جمعية "البر" الأمين العام المكلف يوسف المقرن.
وتأتي هذه الشراكة في إطار التعاون المشترك بين الجمعيات الأهلية، في إطار ما تستهدفه رؤية 2030 من القطاع غير الربحي.
وتستهدف الرؤية رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% بحلول عام 2030م.
وعلى صعيد متصل زارت جمعية "قلبي"، عددًا من الجمعيات في المنطقة الشرقية، شملت جمعية الأوقاف الصحية.
وكان في استقبال وفد الجمعية: مؤيد الحدبان، وعبدالرحمن الحمين، وجمعية ترابط الخيرية لرعاية المرضى، والمدير التنفيذي لها الدكتورة فاطمة البخيت.
يُذكر أن جمعية "قلبي" تكمن أدوارها في التوعية والوقاية والعلاج، وتوفير خدمات صحية تطوعية غير ربحية للمحتاجين من مرضى القلب بكل الأعمار، وتقديم الدعم النفسي، ونشر الوعي والتثقيف الصحي في مجال أمراض القلب، بالإضافة إلى دعم البحوث والدراسات في مجال أمراض القلب.
وشاركت الجمعية -خلال الفترة الماضية- في العديد من الفعاليات، كما وقّعت اتفاقيات عديدة تهدف للنهوض بالعمل الإنساني المتمثل في إنقاذ حياة الذين يعانون من مشاكل في القلب ومتابعة حالتهم الصحية.