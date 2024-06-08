جمعية "قلبي" تُوَقع مع "بر الشرقية" اتفاقية تعاون مشترك

يُذكر أن جمعية "قلبي" تكمن أدوارها في التوعية والوقاية والعلاج، وتوفير خدمات صحية تطوعية غير ربحية للمحتاجين من مرضى القلب بكل الأعمار، وتقديم الدعم النفسي، ونشر الوعي والتثقيف الصحي في مجال أمراض القلب، بالإضافة إلى دعم البحوث والدراسات في مجال أمراض القلب.