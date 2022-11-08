تدشين معرض "أبان" لمشروعات تخرّج طالبات جامعة "الإمام" بالرياض

ويعد المعرض الأوّل من نوعه لطالبات الجامعة؛ حيث شاركت فيه ثماني كلّيات من مختلف التخصصّات وهي: كلّية الإعلام والاتصال، كلّية الاقتصاد والعلوم الإدارية، وكلّية العلوم، وعمادة الابتكار وريادة الأعمال، وكلّية العلوم والدراسات الإنسانيّة بحريملاء، وكلّية العلوم الاجتماعية، والكلّية التّطبيقيّة، وكليّة اللغات والتّرجمة.