تدشين معرض "أبان" لمشروعات تخرّج طالبات جامعة "الإمام" بالرياض

دشن رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري، اليوم الثلاثاء، معرض "أبان" لمشروعات تخرج طالبات الجامعة.
جاء ذلك بحضور وكلاء ووكيلات وعمداء وعميدات الجامعة ومديري ومديرات الإدارات.
ويعتبر معرض "أبان" الذي انطلق في بهو مبنى المؤتمرات باكورة إنجازات الطالبات؛ إذ تتجسّد مشاريعهن من تراكم الخبرات، واكتساب المهارات، وتعزيز المعلومات المخزّنة ذهنيًا وتدعيمها عمليًا بجهد ماديّ محسوس يُؤتي ثماره ولو بعد حين.
ويعد المعرض الأوّل من نوعه لطالبات الجامعة؛ حيث شاركت فيه ثماني كلّيات من مختلف التخصصّات وهي: كلّية الإعلام والاتصال، كلّية الاقتصاد والعلوم الإدارية، وكلّية العلوم، وعمادة الابتكار وريادة الأعمال، وكلّية العلوم والدراسات الإنسانيّة بحريملاء، وكلّية العلوم الاجتماعية، والكلّية التّطبيقيّة، وكليّة اللغات والتّرجمة.
وذلك بما مجموعه يصل إلى أربعين جناحًا بواقع 53 مشروعًا، تنوّعت في تصنيفها ما بين بحثيّ ورياديّ وإبتكاريّ.
ويأتي تدشين رئيس الجامعة للمعرض في جملة ما يدعمه للرّقي والنهوض بمستوى الطالبات على وجه الخصوص والجامعة بشكل عام؛ حيث وقف على المشروعات كل على حدة لدعم أفكارها وأهدافها ورؤيتها عن قرب، كما عكست المشروعات مهارات الخرّيجات، وقدراتهن المتميزة التي تجسّد مخرجات العمليّة التعليميّة بالجامعة.
وقالت المشرفة العامة لشؤون الطّالبات في الجامعة المشرفة على تنظيم المعرض الدكتورة "صيتة العنزي": إن هذا المعرض يُعدّ نقلةً نوعيّة؛ إذ يُعد الأول من نوعه ويرمي إلى إبراز المخرجات المتميّزة للكلّيات المختلفة من خلال مشروعات بحثيّة وابتكاريّة ورياديّة تحقق المعايير العالمية إضافة لموافقتها أهداف رؤية 2030.
كما يبرز المعرض مجهودات الطالبات وأعضاء هيئة التّدريس، ويسعى لإيجاد روح التّنافسية بين الكلّيات وتشجيعها على الابتكار والإنتاج البحثي المتميّز في ظل الدعم اللا منتهي من رئيس الجامعة.
يذكر أن مثل هذه المعارض من أهم آليات دعم إمكانات الطلاب بالجامعات، وإبراز مواهبهم، وصقل قدراتهم، فهي بوابة هامة وفاعلة في نقل خبرات الطلبة وتوظيفها في مشروعات تطبيقية تعكس ما قاموا بتحصيله خلال سنوات الدراسة المتخصصة، وتمهّد لهم الطريق للوصول لسوق العمل وفرص التوظيف بشكل أفضل.