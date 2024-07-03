مستشفى وادي الدواسر العام يحصل على اعتماد "سباهي"

وقال مدير مستشفى وادي الدواسر العام، الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان: إن هذا الاعتماد يعتبر خطوة مهمة للعمل على تطوير وتنفيذ حلول عملية تتمحور حول المريض، وإدارة وتنظيم الأنشطة اللازمة لضمان الجودة العالية في تقديم الرعاية الصحية؛ بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.