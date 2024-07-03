مستشفى وادي الدواسر العام يحصل على اعتماد "سباهي"

حصل مستشفى وادي الدواسر العام، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية وفق المعايير الوطنية للمستشفيات (سباهي - CBAHI).
جاء ذلك بناءً على تطبيق المستشفى لجميع متطلبات الجودة التي تم تقييمها ميدانيًا من المركز، الشهر الماضي.
وقال مدير مستشفى وادي الدواسر العام، الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان: إن هذا الاعتماد يعتبر خطوة مهمة للعمل على تطوير وتنفيذ حلول عملية تتمحور حول المريض، وإدارة وتنظيم الأنشطة اللازمة لضمان الجودة العالية في تقديم الرعاية الصحية؛ بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأضاف "آل شملان": هذا الإنجاز جاء نتيجة الدعم الذي يتلقاه المستشفى من إدارة "التجمع الأول" وسعي منسوبيه إلى التميز في كل نواحي العمل، والالتزام بمفاهيم وتطبيقات الإبداع والابتكار، والتسخير الذكي للتقنية الحديثة، والعمل بروح الفريق الواحد بانسجام وتعاون، والسعي المستمر لتطوير الخدمات الصحية.