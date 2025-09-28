في يوم الوطن 95.. "الفرات" يتوّج ببطولة "الوطن 14" بثلاثية في شباك "أولمبي الفيصلية"

حقق فريق الفرات لقب بطولة الوطن الرابعة عشرة، التي نظّمتها مجموعة الفيصل التنظيمية، على كأس "محاشي فرحات"، الشركة الداعمة للبطولة بعدة نسخ سابقة، وذلك ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ95 تحت شعار "عزنا بطبعنا".
وجاء تتويج الفرات بالبطولة عقب فوزه في المباراة النهائية على نظيره أولمبي الفيصلية بثلاثية نظيفة، على ملعب الرائد بحي النسيم.
وسجّل أهداف اللقاء كلٌّ من: فهد مسفر، هشام برناوي، وعبدالرحمن حواس. وأدار اللقاء الحكم عبدالعزيز الطشة، بمساعدة مبارك البيشي، وميسرة عدلان، والحكم الرابع عبدالله سودي.
وشهد النهائي حضورًا لافتًا، تقدّمه العضو الذهبي لنادي النصر الأستاذ محمد العلي، ومالك سلسلة مطاعم محاشي فرحات الأستاذ متعب الحميدي، إلى جانب عدد من الشخصيات الاجتماعية والرياضية والإعلامية.
كما سجلت البطولة حضورًا جماهيريًّا مميزًا، حيث قدم رعاة البطولة هدايا متنوعة للجماهير، كان لها الأثر في نجاح الحدث. وتكفل بالجوائز كل من: مطعم محاشي فرحات، ومضغوط كشنة، وقدّما مبالغ مالية وكوبونات، فيما قدّم معهد الزرقاء دورات تدريبية مجانية، وشاركت "لايف فود" بوجبات صحية، وقدمت "قهوة تامبرا" مشروبات مجانية.
وقام بالتعليق على النهائي المعلق صفوق الشمري، بمشاركة الثنائي سلطان البيشي وفهاد البقمي.
وفي ختام البطولة، عبّر عدد من الحضور عن سعادتهم بما شهدوه من تنظيم احترافي وحضور جماهيري كبير، مؤكدين أن مثل هذه البطولات تُعزز روح الألفة والانتماء للوطن.
يُشار إلى أن مجموعة الفيصل التنظيمية، برئاسة الكابتن شايم العنزي، نظّمت البطولة للمرة الرابعة عشرة، في مناسبات وطنية متعددة مثل اليوم الوطني ويوم التأسيس ويوم العلم، وسط إشراف ومتابعة مستمرة من العنزي، الذي يُلقّبه محبوه بـ"شايم الوطن".
وأعرب الكابتن شايم العنزي عن فخره بنجاح البطولة، مؤكدًا أن ما يقدمه هو أقلّ واجب تجاه وطن العطاء، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – أيّده الله.