في يوم الوطن 95.. "الفرات" يتوّج ببطولة "الوطن 14" بثلاثية في شباك "أولمبي الفيصلية"

كما سجلت البطولة حضورًا جماهيريًّا مميزًا، حيث قدم رعاة البطولة هدايا متنوعة للجماهير، كان لها الأثر في نجاح الحدث. وتكفل بالجوائز كل من: مطعم محاشي فرحات، ومضغوط كشنة، وقدّما مبالغ مالية وكوبونات، فيما قدّم معهد الزرقاء دورات تدريبية مجانية، وشاركت "لايف فود" بوجبات صحية، وقدمت "قهوة تامبرا" مشروبات مجانية.