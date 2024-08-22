أمانة الطائف تعزز جهودها لاستغلال المساحات المهدرة وغير المستغلة

عززت أمانة الطائف من جهود استغلال المساحات المهدرة وغير المستغلة في المدينة، وتحويلها إلى مناطق ترويحية وأكثر حيوية.
جاء ذلك مواكبةً لجهود وزارة البلديات والإسكان لتطوير الحدائق والتدخلات الحضرية في المناطق السكنية، وجعلها واجهة حضرية مستدامة تصنع لحظات اجتماعية وترفيهية نابضة بالحياة للمجتمع والسكان والزوار، بما يحسن جودة الحياة والرفاهية للمواطن والمقيم.
ووفقًا لبيانٍ خصّت به الأمانة "سبق"، فقد أتت هذه الأعمال ضمن مشروع "بهجة" لإيجاد بيئة حضرية متجددة ومستدامة، تعزز الصحة والسعادة وتمنح السكان فرصةً للاستمتاع بأماكن خضراء ومساحات مفتوحة في مجتمع مبتهج.
وتم من خلال هذا المشروع إنشاء وتجديد عدد من الحدائق والمتنزهات العامة، وتوفير مناطق جديدة للعب الأطفال، إضافة إلى إيجاد مواقع حضرية شاملة ومهيأة للتجارب النشطة والمبهجة في طبيعة غامرة تعزز الترابط المجتمعي والرفاه الاجتماعي.
كما عززت الأمانة مضامير المشي والساحات البلدية لحث الأهالي على المشاركة في الرياضات التي تدعم الصحة العامة.
وأشارت إلى أنها ركزت على منح الأفراد استشعار البيئة والإحساس بروح الأشخاص من حولهم، بتوفير مساحات مدعومة بالخضرة والمرافق المساندة لقضاء أوقات ممتعة داخل المدينة، وتنفيذ المزيد من التدخلات الحضرية التي ترتقي بجودة الحياة وتحقق مستهدفات المساحات المفتوحة، ويزيد من رضا ساكني المدينة.
فيما جرى استحداث طرق مبتكرة لتطوير ورفع كفاءة الطرق السياحية وتعزيز أعمال السفلتة، وإنشاء الأرصفة المطابقة لمعايير أنسنة المدن، وصيانة الإنارة والتشجير، إضافةً إلى تطبيق المعايير العالمية المرورية للأمن والسلامة على الطريق، وتحديد ودهان المسارات المرورية والشواخص الأرضية، وإنشاء مسار خاص براكبي الدراجات الهوائية وذوي الإعاقة على جانب الطرق السياحية.
وكذا التماشي مع مبادرة "أنسنة" الشوارع وتحسين المشهد الحضري التي حققت نجاحات ملموسة خلال الفترة الماضية، التي استهدفت "الإنسان" في المقام الأول من خلال تعزيز البعد الإنساني بأعمال التطوير الجارية، في حين تكمل هذه الجهود إستراتيجية تحسين الهوية البصرية للمدينة.
وأضاف البيان أن هناك العديد من مشروعات تحسين الأحياء والشوارع التي تنفّذها أمانة الطائف بهدف تحويلها إلى صديقة للإنسان والبيئة، وتطوير الخدمات كافة؛ لإحداث نقلة نوعية ذات بعدين حضري وإنساني في المحاور الرئيسة للارتقاء بجودة الحياة.
إذ تعدّ الأمانة الاستثمار في الحدائق والتدخلات الحضرية محورًا رئيسًا للرفاهية العامة وتعزيز التواصل المجتمعي والنشاط البدني، وإيجاد فرص لتجمعات أكثر حيوية ومجتمعات أكثر ازدهارًا، ويسهم في تعزيز الجذب السياحي والاستدامة البيئية التي تتميز بها المحافظة.
وزادت الأمانة من جهود إنشاء وتنفيذ الحدائق والمنتزهات، ورفعت مساحات المسطحات الخضراء بالمدينة، ونفذت المزيد من التدخلات الحضرية ما بين الشوارع والمساحات العامة، كما رفعت نصيب الفرد من المساحات والأماكن العامة، تحقيقًا لتوجهات وزارة البلديات والإسكان، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
وعززت أمانة الطائف، جهودها المتواصلة لتحقيق مستهدفات مشروع "بهجة" لتمكين السكان من الوصول إلى الحدائق ضمن أقصر نطاق، وأضافت أكثر من 30 ألف متر مربع من المساحات الخضراء للمنظومة الخضراء بالمدينة.
وذكرت الأمانة أنها كثفت من أعمالها للمساهمة في رفع جودة الحياة وتعزيز رضا ساكني المدن وزوارها، من خلال تهيئة المواقع الحضرية وفق أفضل المعايير التصميمية؛ لتعزيز الترابط والرفاه الاجتماعي، وتمكين الأفراد من ممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية والرياضية وغيرها في أجواء ترويحية.
وكذلك تطوير مساحات عامة ذات طابع ثقافي واجتماعي لتعظيم الاستفادة من المساحات غير المستغلة، والتركيز على تقديم الخدمات النوعية للأفراد والمستثمرين، لتحويل الطائف إلى مدينة مثالية للعيش.