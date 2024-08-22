أمانة الطائف تعزز جهودها لاستغلال المساحات المهدرة وغير المستغلة

وزادت الأمانة من جهود إنشاء وتنفيذ الحدائق والمنتزهات، ورفعت مساحات المسطحات الخضراء بالمدينة، ونفذت المزيد من التدخلات الحضرية ما بين الشوارع والمساحات العامة، كما رفعت نصيب الفرد من المساحات والأماكن العامة، تحقيقًا لتوجهات وزارة البلديات والإسكان، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.