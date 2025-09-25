"الهلال الأحمر بالباحة" ينفذ مبادرة "مشاة وطن" بمشاركة 100 متطوع احتفاءً باليوم الوطني 95

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة مبادرة "مشاة وطن" في ممشى الحاوية بمدينة الباحة، احتفاءً باليوم الوطني الـ95، بمشاركة واسعة من إمارة المنطقة، وأمانة الباحة، والشرطة، وإدارة المرور، وفرع وزارة الرياضة، إضافة إلى الفرق التطوعية التابعة لهيئة الهلال الأحمر وإدارة التعليم.