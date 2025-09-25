"الهلال الأحمر بالباحة" ينفذ مبادرة "مشاة وطن" بمشاركة 100 متطوع احتفاءً باليوم الوطني 95

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة مبادرة "مشاة وطن" في ممشى الحاوية بمدينة الباحة، احتفاءً باليوم الوطني الـ95، بمشاركة واسعة من إمارة المنطقة، وأمانة الباحة، والشرطة، وإدارة المرور، وفرع وزارة الرياضة، إضافة إلى الفرق التطوعية التابعة لهيئة الهلال الأحمر وإدارة التعليم.
وشهدت المبادرة مشاركة 100 متطوع ومتطوعة، و40 مسعفاً من الهيئة، إلى جانب ثلاث فرق إسعافية، ووسائل دعم ميداني شملت: الباص "أُحد"، وعربتي جولف، والعربة "عُبيّة"، إضافة إلى دراجتين ناريتين من نوع "بلورايس".
وتهدف المبادرة إلى تعزيز روح التلاحم الوطني، وترسيخ قيم العطاء والعمل التطوعي، إلى جانب نشر ثقافة النشاط البدني والصحي، في أجواء تجسد معاني الانتماء والاعتزاز بالوطن، تحت شعار اليوم الوطني "عزنا بطبعنا"، الذي يؤكد أن وحدة الوطن وتلاحم أبنائه هما سر اعتزازه ومصدر قوته المتجددة.