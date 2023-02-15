الندوة العالمية للشباب الإسلامي تتفقّد مشروعاتها في جيبوتي

وقد التقى الوفد، مدير إدارة العالم العربي في وزارة الخارجية محمد علي، وعددًا من المسؤولين الذين أشادوا بجهود الندوة العالمية التنموية في بلادهم، ودورها في تحقيق عملية التنمية التي تسعى الدولة إلى إنجازها.