الندوة العالمية للشباب الإسلامي تتفقّد مشروعاتها في جيبوتي

زار وفد من الأمانة العامة لمكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي، يمثّله المدير التنفيذي الدكتور محمد الصري، ومدير إدارة المكاتب والعلاقات الدولية فيصل الجبر، اليوم الأربعاء؛ مكتب الندوة في جمهورية جيبوتي.
جاءت الزيارة لتفقّد مشروعات المكتب والوقوف على الإنجازات التي حقّقها في مختلف المجالات من الإنشاءات وقطاعي الصحة والتعليم، والبنية التحتية والبرامج الشبابية الهادفة.
وقد التقى الوفد، مدير إدارة العالم العربي في وزارة الخارجية محمد علي، وعددًا من المسؤولين الذين أشادوا بجهود الندوة العالمية التنموية في بلادهم، ودورها في تحقيق عملية التنمية التي تسعى الدولة إلى إنجازها.
وثمّنوا جهود المملكة العربية السعودية في دعم الدول الشقيقة وخدمة المجتمعات حول العالم، منوهين إلى عمق العلاقة بين المملكة وجيبوتي والتعاون المثمر في المجالات كافة.