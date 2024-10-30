"تعليم الرياض" تناقش توحيد عمل الاتصال المؤسسي في إداراتها

وأشار "الثميري" إلى أن الورشة شارك فيها عدد من المتحدثين، الذين اتفقوا على أن الاتصال المؤسسي عامل مهم وحاسم لنجاح المؤسسات على اختلاف أنواعها وأحجامها وطبيعة أعمالها، وهو أداة مهمة يمكن من خلالها تعزيز العلاقات بين الجهة وجميع المستهدفين المعنية بعملها.