"تعليم الرياض" تناقش توحيد عمل الاتصال المؤسسي في إداراتها

نظّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان "الاتصال المؤسسي بتعليم الرياض.. واقع وتجارب".
جاء ذلك بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، والمشرف العام على الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بوزارة التعليم بدر بن محمد التميمي.
كما حضر مساعد المدير العام للشؤون التعليمية المكلف عبدالإله بن صالح العشيوان، ومساعد المدير العام للخدمات المهندس ماجد بن عبدالله الزهراني، ورؤساء أقسام الاتصال المؤسسي في إدارات التعليم بمحافظات المنطقة.
وقال المتحدث الرسمي للإدارة عبدالسلام الثميري: إن الورشة هدفت إلى التعريف برسالة إدارة التعليم العامة وأهدافها، وإبراز مبادراتها وأنشطتها وإنجازاتها، بما يعزز صورتها الذهنية لدى الجمهور المستهدف، وتوطيد علاقاتها مع المستفيدين والجهات الحكومية والأهلية والجمهور الخارجي الذي يتعامل مع إدارة التعليم.
وأشار "الثميري" إلى أن الورشة شارك فيها عدد من المتحدثين، الذين اتفقوا على أن الاتصال المؤسسي عامل مهم وحاسم لنجاح المؤسسات على اختلاف أنواعها وأحجامها وطبيعة أعمالها، وهو أداة مهمة يمكن من خلالها تعزيز العلاقات بين الجهة وجميع المستهدفين المعنية بعملها.
وتضمنت الورشة عدة محاور؛ من أهمها: التعامل الاتصالي الأمثل وفق دليل الحوكمة، وصناعة المواد والمنتجات الاتصالية، وعرض تجربة ميدانية لتعليم الخرج عن الاستديو التعليمي.
كما ناقشت الورشة توحيد عمل الاتصال المؤسسي في إدارات التعليم (السياسات والخطط والإجراءات).