"مستشفى أضم العام" و"ارتقاء الصحية" يطلقان فعاليات توعوية لدعم الوقاية المجتمعية

في إطار الجهود المجتمعية لتعزيز الصحة العامة، دشّن رئيس مجلس إدارة جمعية ارتقاء الصحية، محمد بن ختيم المالكي، فعاليات صحية وتوعوية نظمها مستشفى أضم العام بالشراكة مع الجمعية، وذلك في مطل أضم بحي العزيزية بمحافظة أضم.
وشهد التدشين حضور نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الأخصائي عيضة بن حامد المالكي، ومدير العلاقات العامة والشراكات المجتمعية ببلدية أضم حامد بن ماسي المالكي، إلى جانب عدد من منسوبي القطاع الصحي والمهتمين بالشأن التوعوي في المحافظة.
وتنوعت الفعاليات بين حملات صحية ومبادرات توعوية، أبرزها حملة شهر التوعية بسرطان الثدي، التي ركزت على أهمية الكشف المبكر ودعم الجهود الوطنية للوقاية من المرض، إضافة إلى تفعيل حملة تطعيم الإنفلونزا الموسمية، ضمن جهود المستشفى لتعزيز المناعة المجتمعية والحد من انتشار الأمراض الموسمية.
وأعرب المالكي عن سعادته بالمشاركة في الفعالية، مشيدًا بدور مستشفى أضم العام في نشر الوعي الصحي، وقال: "نسعى في جمعية ارتقاء الصحية، من خلال شراكتنا مع مستشفى أضم العام، إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في الارتقاء بالصحة العامة وجودة الحياة".
واختتمت الفعالية بجولة لرئيس الجمعية على أركان المعرض المصاحب، حيث استمع إلى شرح من المختصين حول البرامج والمبادرات الصحية المقدمة للزوار من داخل المحافظة وخارجها.