"مستشفى أضم العام" و"ارتقاء الصحية" يطلقان فعاليات توعوية لدعم الوقاية المجتمعية

وأعرب المالكي عن سعادته بالمشاركة في الفعالية، مشيدًا بدور مستشفى أضم العام في نشر الوعي الصحي، وقال: "نسعى في جمعية ارتقاء الصحية، من خلال شراكتنا مع مستشفى أضم العام، إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في الارتقاء بالصحة العامة وجودة الحياة".