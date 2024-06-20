رئيس بلدية سبت الجارة يرفع آيات التهاني للملك ولولي عهده بمناسبة نجاح موسم الحج

رفع المهندس عايض بن سعيد العفيفي رئيس بلدية سبت الجارة شرق محافظة القنفذة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله، بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج لهذا العام 1445هـ.
وبيّن أن جهود سائر القطاعات والجهات التي بذلت كل طاقاتها في توفير راحة وأمان ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة أسهمت ولله الحمد في ذلك النجاح.
وأعرب عن فخره واعتزازه بهذا النجاح، ومؤكدًا أن ما تحقق من نجاح في الحج يعود بعد توفيق الله سبحانه وتعالى إلى ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من إمكانات لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم لمناسك هذه الفريضة، وتكامل جهود جميع الجهات الحكومية.
وأشاد بمستوى التعاون والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية المشاركة في أعمال الحج مما أسهم في تقديم صورة مشرفة لما تبذله المملكة لخدمة ضيوف الرحمن, سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها.