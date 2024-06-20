رئيس بلدية سبت الجارة يرفع آيات التهاني للملك ولولي عهده بمناسبة نجاح موسم الحج

وأعرب عن فخره واعتزازه بهذا النجاح، ومؤكدًا أن ما تحقق من نجاح في الحج يعود بعد توفيق الله سبحانه وتعالى إلى ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من إمكانات لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم لمناسك هذه الفريضة، وتكامل جهود جميع الجهات الحكومية.