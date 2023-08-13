شاهد.. الجمعية الصيدلية السعودية تختتم برنامجها الصيفي بالرياض وجدة والخبر

احتفلت الجمعية الصيدلية السعودية باختتام برنامجها التدريبي الصيفي التعاوني بين الفرع الطلابي بالجمعية وأماروكس بالتنسيق مع التجمع السعودي لسلاسل الإمداد الطبي، حيث عقد البرنامج في مدينة الرياض وجدة والخبر وضم ٣٠ طالبًا وطالبة من مختلف كليات الصيدلة بالمملكة.
وكان الحفل قد حضره عدد من عمداء كليات الصيدلة بالمملكة ونخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين في مجال الصيدلة والإمداد الدوائي.
فيما غطى التدريب جوانب مختلفة من مجالات العمل في الشركات وقدم المتدربون أداءً فاق التوقعات اتضح من خلاله حرصهم وشغفهم على التعلم والتطور في مراحل مبكرة استعدادًا للمستقبل المهني.
يشار إلى أن التدريب قد أسفر عن نتائج متميزة كإحدى ثمرات رؤية السعودية ٢٠٣٠ التي حفزت المنشآت العامة والخاصة للاستثمار في جيل الشباب من الطلاب والطالبات وإعدادهم بشكل مناسب للعمل ما بعد التخرج.