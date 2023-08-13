شاهد.. الجمعية الصيدلية السعودية تختتم برنامجها الصيفي بالرياض وجدة والخبر

يشار إلى أن التدريب قد أسفر عن نتائج متميزة كإحدى ثمرات رؤية السعودية ٢٠٣٠ التي حفزت المنشآت العامة والخاصة للاستثمار في جيل الشباب من الطلاب والطالبات وإعدادهم بشكل مناسب للعمل ما بعد التخرج.