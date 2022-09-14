تفاعلًا مع فعاليات يوم الصيدلي السعودي "دوائي" تطلق حملة "أمومة وأمان"

وتسعى الحملة لزيادة الوعي وتثقيف أفراد المجتمع حول الاستخدامات الدوائية عند التخطيط للحمل؛ لضمان حمل آمن وصحة جيدة للمرأة والطفل، وبناء على ما رصدته الجمعية من نتائج لدراسات محلية وطنية حول تأثيرات التهاون في الإرشاد الطبي والصيدلي قبل التخطيط للحمل؛ حيث بلغ معدل إصابة الحوامل في السعودية بسكري الحمل 24%، فيما يُعد هذا المعدل الأعلى بين النساء في العالم، وتأتي هذه الحملة التوعوية للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تمكين حياة عامرة وصحية من خلال تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.