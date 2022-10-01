المدارس السعودية في بكين تحتفي باليوم الوطني الـ92

وقال لـ"سبق" مدير المدارس السعودية في بكين بجمهورية الصين الشعبية علي حسن الشهري: من بكين نهنئ سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والوطن الغالي بذكرى اليوم الوطني الـ92. وفخرنا بوطننا وقيادتنا يعانق عنان السماء؛ فحكومتنا، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، سخَّرت كل إمكانياتها لخدمة ورفاهية المواطن السعودي؛ ومن ذلك التعليم الذي أولته جُل اهتمامها؛ وذلك للاستثمار في عقول أبنائها للمساهمة في بناء أغلى وطن على وجه الأرض.