شاهد.. "بيئة شقراء" تكثف جولاتها الرقابية على محال النفع العام والمسالخ وسوق الأغنام

وفي التفاصيل، نفذت فرق الأسواق والمسالخ بمكتب بيئة شقراء، جولات ميدانية لأسواق النفع العام، للتأكد من وجود أجهزة الدفع الإلكتروني، والتأكد من تطبيق سائر الاشتراطات والالتزامات الصحية، كما قامت بجولات على سوق الأغنام للتأكد من سلامة ما يتم عرضه للبيع من الماشية والأغنام.