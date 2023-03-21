شاهد.. "بيئة شقراء" تكثف جولاتها الرقابية على محال النفع العام والمسالخ وسوق الأغنام

كثفت الفرق الميدانية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء، والمتمثلة بقسم الأسواق والمسالخ، جولاتها الميدانية على أسواق النفع العام وسوق الأغنام بالمحافظة، إضافة إلى الجولات اليومية لمسالخ شقراء وأشيقر والقصب للتأكد من جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك .
وفي التفاصيل، نفذت فرق الأسواق والمسالخ بمكتب بيئة شقراء، جولات ميدانية لأسواق النفع العام، للتأكد من وجود أجهزة الدفع الإلكتروني، والتأكد من تطبيق سائر الاشتراطات والالتزامات الصحية، كما قامت بجولات على سوق الأغنام للتأكد من سلامة ما يتم عرضه للبيع من الماشية والأغنام.
وشملت الجولات مسالخ شقراء والقصب وأشيقر، حيث تم التشديد على المشغلين بالالتزام بالشروط الصحية والأنظمة التشريعية والتي من أهمها: منع ذبح إناث الماشية إلا بموافقة من الوزارة والتقيد بلون أختام الذبح.
وتضمنت الجولات أيضًا سوق الأعلاف، إذ تقوم الفرق الميدانية برصد أسعار الأعلاف بشكل يومي وإرسالها إلى الوزارة .
وقام مكتب بيئة شقراء بالتنسيق مع بلدية شقراء في عمليات النظافة ورفع الحاويات وصيانة السوق بشكل مستمر ومكافحة الحشرات والحيوانات الضالة، كما قام بالتنسيق مع محافظة شقراء ومرور شقراء والجهات الأمنية لضمان تسهيل حركة المرور والمتابعة الأمنية لأسواق النفع العام.
يأتي ذلك تحقيقًا لتوجيه الوزارة بالتحضير لموسم رمضان 1444هـ، والتأكد من جاهزية جميع الأسواق والمسالخ، نظرًا لزيادة عدد المتسوقين وزيادة نشاط أسواق النفع العام والمسالخ.