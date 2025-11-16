احتفاءً بالأسبوع الوطني الـ18 للجودة.. "هيئة تطوير منطقة مكة" تُطلق أسبوع الجودة تحت شعار "الجودة وأدواتها"

وتهدف فعاليات أسبوع الجودة، التي تنظمها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة خلال الفترة (16–20 نوفمبر)، إلى تعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي من خلال نشر مفاهيم الجودة كأساس لتحسين الأداء والخدمات بما ينعكس على جميع محافظات المنطقة، وتمكين المستفيدين من البرنامج من أدوات التحسين المستمر برفع كفاءتهم في تطبيق نماذج الجودة وأدوات قياس الأداء وتحليل العمليات، وتحفيز التكامل والتعاون بين ممثلي الجهات المشاركة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز التنسيق وتحقيق أثر ملموس في جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأعمال وتحسين مخرجات الخدمات الحكومية بربط مفاهيم الجودة بالإدارة الفعّالة للموارد لتحقيق قيمة أعلى مقابل التكلفة، وتعزيز الوعي والتثقيف بمفاهيم الجودة في بيئة العمل بين منسوبي الجهات، بما يسهم في بناء سلوك مهني يرسّخ ثقافة الإتقان والتحسين المستمر.