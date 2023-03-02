إعلان نتائج انتخابات أعضاء مجلس الإدارة للدورة 23 بـ"غرفة جدة"

وقد حل في المركز الأول في قائمة الفائزين بانتخابات الغرفة للدورة الجديدة؛ سعد بن مسحل العتيبي بعدد أصوات "9197" صوتًا، والثاني فهد بن عبدالعزيز القثامي بعدد أصوات "8123" صوتًا، والثالث ماجد بن مهل البقمي بعدد أصوات "4909" صوت، والرابع ماجد بن سالم الحربي "4730" صوتًا، والخامس ماجد بن محمد الحربي بعدد أصوات "1970" صوتًا، والسادس عماد بن محمد العبود بعدد أصوات "1848" صوتًا، والسابع عبدالله بن ردة الحارثي "1735" صوتًا.