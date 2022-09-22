"صحة عسير" تزين مبانيها بالأخضر والأعلام استعدادًا للمشاركة باليوم الوطني 92

استعدادًا للمشاركة في اليوم الوطني 92 شرعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير وجميع منشآتها الصحية بتزيين مبانيها باللون الأخضر والأعلام.
وفي التفاصيل، رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، باسمه ونيابة عن كل منسوبي ومنسوبات صحة عسير أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - وإلى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة.
وأكد "عسيري" أن هذه المناسبة عزيزة على كل مواطن ومواطنة، حيث تعد فرصة كبيرة لاستذكار جهود المؤسس الراحل الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - لتوحيد الوطن، وجعل من ذلك اليوم ومن تلك التضحيات مناسبةً فريدة، وضعت أثرًا بالغًا في ذاكرة أبناء هذا الوطن ووجدانه، ومنه انطلقت مسيرة البناء والتطوير والتنمية، لتستمر من بعده على يد أبنائه الملوك البررة - رحمهم الله -، حتى عهد قائد مسيرة التنمية ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتحصد بلادنا الإنجازات سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا وتجسد مسيرة بناء ورخاء.
وأضاف: إنه العهد الذي تألقت فيه الطموحات في خطة للتحول الوطني، استهدفت رفع كفاءات الأداء لدى مؤسسات الدولة، وتنويع المصادر الاقتصادية، وإزالة جميع المعوقات التي تعترض الإصلاح والتنمية.
ونوه العسيري بما تحظى به الخدمات الصحية من رعاية واهتمام القيادة، وبمتابعة مباشرة من وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن جلاجل، مؤكدًا أن ذلك كان له عظيم الأثر في إنجاز الخطط والبرامج التطويرية لوزارة الصحة بصفة عامة وللمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير بصفة خاصة، لتحسين كفاءة الأداء وخدمة المريض ورفع مستوى تأهيل جميع الممارسين الصحيين والعاملين في المجال الصحي، وأسهمت تلك الجهود في تقديم خدمات طبية نوعية.
وتابع : يجب علينا جميعًا وعلى كل من يعيش في هذه البلاد أن يستشعر أهمية هذا اليوم المجيد والجهود العظيمة والخدمات الجليلة التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين. سائلاً المولى العلي القدير أن يديم على بلادنا دينها وأمنها ورخاءها وولاة أمرها .. انه سميع مجيب.