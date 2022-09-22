"صحة عسير" تزين مبانيها بالأخضر والأعلام استعدادًا للمشاركة باليوم الوطني 92

وأكد "عسيري" أن هذه المناسبة عزيزة على كل مواطن ومواطنة، حيث تعد فرصة كبيرة لاستذكار جهود المؤسس الراحل الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - لتوحيد الوطن، وجعل من ذلك اليوم ومن تلك التضحيات مناسبةً فريدة، وضعت أثرًا بالغًا في ذاكرة أبناء هذا الوطن ووجدانه، ومنه انطلقت مسيرة البناء والتطوير والتنمية، لتستمر من بعده على يد أبنائه الملوك البررة - رحمهم الله -، حتى عهد قائد مسيرة التنمية ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتحصد بلادنا الإنجازات سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا وتجسد مسيرة بناء ورخاء.