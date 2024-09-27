دراسة بحثية في "جامعة الإمام" تناقش أطر معالجة الصحف الدولية لرؤية المملكة 2030

وخلصت الدراسة إلى أن صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية احتلت المرتبة الأولى بين عينة الدراسة في عدد المواد والمضامين الصحفية المنشورة عن قضايا المملكة قبل إطلاق رؤيتها 2030 وبعدها، فيما اهتمت الصحف عينة الدراسة كافة بالقضايا السياسية، حيث جاءت في المرتبة الأولى في معالجة قضايا المملكة قبل إطلاق رؤيتها 2030، حيث تصدر برنامج الحياة وموضوع الفرص الاقتصادية المرتبة الأولى في معالجة قضايا المملكة في الصحف عينة الدراسة بعد إطلاق رؤيتها، فيما جاءت القوى الفاعلة "السياسيين والزعماء" في المرتبة الأولى في صحيفتي الواشنطن بوست والتايمز.