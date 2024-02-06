"المنشآت التدريبية" بـ"سراة عبيدة" تُطلق مبادرة "استشر تقني"

تنظم الكليات التقنية للبنين والبنات والمعهد الثانوي الصناعي بمحافظة سراة عبيدة، التابعة للإدارة العامة التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، مبادرة "استشر تقني"، التي انطلقت الأحد الماضي، 23 رجب الجاري، وتستمر إلى الخميس، 8 شعبان المقبل.
وقال عميد الكلية التقنية للبنين بمحافظة سراة عبيدة المهندس سلمان المالكي: إن مبادرة "استشر تقني"، تأتي ضمن مبادرات "تقني العطاء" التي أطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وأضاف أنها تهدف إلى نشر الثقافة التقنية والمهنية، وتقديم الإجابات على التساؤلات الخاصة من المجتمع من قبل مدربين ومدربات متخصصين في المجالات التقنية والمهنية من أبرزها "تقنية المركبات، والدعم الفني والحاسب الآلي، والدراسات العامة، والتقنية الإدارية والمالية، والكهرباء الإنشائية، واللغة الإنجليزية".
وأوضح "المالكي"، أن المعرض يسعد باستقبال جميع أبناء وبنات المحافظة المهتمين بالتخصصات التقنية والمهنية؛ حيث سخرت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، كل التسهيلات لتنظيم هذا المعرض للتواصل والتوعية مع المجتمع بمختلف شرائحه.
ويشهد المعرض الذي يفتح أبوابه من الساعة الرابعة عصراً حتى التاسعة مساءً، حضوراً كثيفاً من الزوار المهتمين بهذا الجانب.
يذكر أن التدريب التقني والمهني بعسير، يضم أكثر من 36 منشأة تدريبية للبنين والبنات، بعدد 74 تخصصاً تقنياً ومهنياً في مختلف محافظات المنطقة.