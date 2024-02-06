"المنشآت التدريبية" بـ"سراة عبيدة" تُطلق مبادرة "استشر تقني"

وأضاف أنها تهدف إلى نشر الثقافة التقنية والمهنية، وتقديم الإجابات على التساؤلات الخاصة من المجتمع من قبل مدربين ومدربات متخصصين في المجالات التقنية والمهنية من أبرزها "تقنية المركبات، والدعم الفني والحاسب الآلي، والدراسات العامة، والتقنية الإدارية والمالية، والكهرباء الإنشائية، واللغة الإنجليزية".