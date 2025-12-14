مذكرة تعاون بين هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز والنيابة العامة لتعزيز الحماية البيئية

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الطرفين لتعزيز الأدوار المؤسسية، وتحقيق أعلى درجات التكامل في معالجة القضايا البيئية، بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة في رفع كفاءة العمل النيابي، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.