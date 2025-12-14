مذكرة تعاون بين هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز والنيابة العامة لتعزيز الحماية البيئية

وقّعت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية مذكرة تعاون مع النيابة العامة، بهدف تعزيز الحماية البيئية في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، ضمن جهود توحيد المبادرات وتطوير آليات العمل المشترك في مجال حماية البيئة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز الحماية الجزائية للبيئة، وتطوير الشراكة الإعلامية بين الجانبين لنشر الثقافة القانونية، إضافة إلى دعم البرامج والأنشطة الهادفة إلى حماية البيئة والمحافظة عليها.
كما تتضمن المذكرة تبادل الخبرات والبيانات بين الهيئة والنيابة العامة، وتنظيم الدورات التدريبية، وورش العمل، والندوات، والمؤتمرات ذات الصلة بالقضايا البيئية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الطرفين لتعزيز الأدوار المؤسسية، وتحقيق أعلى درجات التكامل في معالجة القضايا البيئية، بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة في رفع كفاءة العمل النيابي، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.