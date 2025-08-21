جمعية "مساند" بمكة تصرف أول دفعة كفالات لـ36 يتيمًا بقيمة 34 ألف ريال لعام 2025
صرفت جمعية مساند لتمكين الأيتام ذوي الظروف الخاصة بمكة المكرمة أول دفعة من مبالغ الكفالات عبر التحويل المباشر في حسابات المستفيدين، وذلك لشهري يونيو ويوليو 2025، بقيمة إجمالية بلغت 34,200 ريال، استفاد منها 36 يتيمًا ويتيمة من الأسر ذات الدخل المنخفض.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز بريك البلادي أن هذه العملية تمثل أول ضخ مباشر للمبالغ في حسابات المستفيدين، مؤكدًا حرص الجمعية على إيصال الدعم للأسر الأشد حاجة في أسرع وقت.
وأشار البلادي إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الجمعية بتوفير الدعم المالي والمعنوي للأيتام وأسرهم، بما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية، لافتًا إلى أن الجمعية تعمل حاليًا على تلبية احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا، بالتزامن مع استعداداتها لتوزيع التجهيزات المدرسية للعام الدراسي 1447هـ.
وأكد أن هذه الجهود تحققت بفضل الله ثم بدعم المانحين والشركاء، مشددًا على أن الجمعية ماضية في تطوير برامجها ومبادراتها لضمان تقديم الدعم الشامل للأيتام وذوي الظروف الخاصة، داعيًا المجتمع والمؤسسات لمواصلة التعاون لتحقيق المزيد من الإنجازات الإنسانية في مكة المكرمة.