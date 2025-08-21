جمعية "مساند" بمكة تصرف أول دفعة كفالات لـ36 يتيمًا بقيمة 34 ألف ريال لعام 2025

وأشار البلادي إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الجمعية بتوفير الدعم المالي والمعنوي للأيتام وأسرهم، بما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية، لافتًا إلى أن الجمعية تعمل حاليًا على تلبية احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا، بالتزامن مع استعداداتها لتوزيع التجهيزات المدرسية للعام الدراسي 1447هـ.