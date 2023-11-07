"علوم" جامعة طيبة تُشارك في القافلة الإرشادية الزراعية بينبع

وتهدف الكلية من خلال هذا الركن التثقيفي، إلى تعزيز الجانب المعرفي الزراعي لدى فئات المجتمع، والتعريف بالتقنيات والأساليب الزراعية الحديثة التي تسهم في إنتاج غذاء صحي وآمن، وتسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية.