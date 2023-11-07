"علوم" جامعة طيبة تُشارك في القافلة الإرشادية الزراعية بينبع

شاركت كلية العلوم بفرع جامعة طيبة في محافظة ينبع، بركن تثقيفي، ضمن فعاليات القافلة الإرشادية الزراعية بالمحافظة، بعنوان "الزراعة العضوية".
وتُنظم الفعاليةَ وزارةُ البيئة والمياه والزراعة، بمشاركة عدد من المزارعين والنحّالين والأسر المنتجة.
وتتضمّن أركان منها عيادات النحل المتنقلة لفحص عينات النحل، والمختبر الزراعي المتنقل لتقديم خدمات تحليل التربة والمياه للمزارعين، وتشخيص إصابة النباتات بالآفات الفطرية.
وقدم عددٌ من طلبة الكلية، في الركن التثقيفي، شرحًا مفصلًا عن الزراعة العضوية، وبعض أساليبها؛ كالزراعة المائية "الأكوابونيك" والفحم الحجري.
بالإضافة إلى توزيع بعض الهدايا البسيطة المتعلّقة بالزراعة؛ كالبذور والنباتات وعينات الفحم الحجري، في إطار فعاليات القافلة الزراعية الإرشادية بمحافظة ينبع.
وتهدف الكلية من خلال هذا الركن التثقيفي، إلى تعزيز الجانب المعرفي الزراعي لدى فئات المجتمع، والتعريف بالتقنيات والأساليب الزراعية الحديثة التي تسهم في إنتاج غذاء صحي وآمن، وتسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية.
كما تمّ إلقاء الضوء على دور الكلية وإسهاماتها في تنمية وتطوير نشاط الزراعة العضوية.
يُذكَر أن القافلة تضمّنت مختبرًا تعريفيًّا؛ لعرض بعض العينات الزراعية ومجسمات الحشرات التي تصيب المحاصيل الزراعية، إضافة إلى تقديم شاشات متحرّكة لعرض أفلام تُعنَى بالزراعة والإرشادات الزراعية.
إلى جانب تنظيم ورش عمل متخصّصة؛ لتقديم أفضل الخدمات للنحّالين والمهتمين بتربية النحل في المملكة.