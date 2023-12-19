"مركز عبدالعزيز" يستعرض دور اللغة العربية في تعزيز الهوية الوطنية

وفي بداية اللقاء تحدّث الدكتور "ابن زعلة" عن دور اللغة العربية؛ كونها لغة عالمية وثقافية وتاريخية وأهمية المحافظة عليها، وقال: إن الفنون والآداب هي أوعية كبرى في نقل الثقافات والحضارات والتعريف بالهويات العابرة للحدود، وتقرّب بين البشر على مرّ التاريخ، وفي الثقافة العربية حمل الشعر ومختلف الآداب الأخرى، مثل أدب الرحلات والسير الذاتية، وفي العصر الحالي القصة القصيرة والمسرحيات، على عاتقها مهمة الرسالة الحضارية لنقل الثقافة العربية عبر العصور.