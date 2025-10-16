تعاون بين "أعمال" و"كافد" لدعم الأسر المنتجة وتمكينهم اقتصادياً

من جهته، نوّه معالي الدكتور خالد بن سعد بن محمد المقرن، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بأهمية هذه الشراكة التي تُعد إحدى المبادرات التنموية التي تجسد دور "كافد" في دعم المسؤولية الاجتماعية والتكافل المجتمعي، بما ينعكس على تحسين جودة حياة أبناء الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل.