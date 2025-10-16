تعاون بين "أعمال" و"كافد" لدعم الأسر المنتجة وتمكينهم اقتصادياً

في خطوة لافتة، وقّعت جمعية أعمال للتنمية المجتمعية اتفاقية تعاون مشترك مع مركز الملك عبدالله المالي "كافد"، بهدف دعم الأسر المنتجة من خلال تسويق منتجاتهم، وتمكينهم اقتصاديًّا، وتوفير مساحات مجانية للبيع داخل المركز.
وتسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق التكامل بين الجانبين لتمكين أسر الجمعية، ونقلهم من الرعوية إلى الإنتاج، وتحسين جودة حياتهم، وتعزيز التنمية المستدامة، إضافة إلى دعم برامج ومشاريع الجمعية، ورفع نسبة التوظيف الذاتي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
من جهته، نوّه معالي الدكتور خالد بن سعد بن محمد المقرن، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بأهمية هذه الشراكة التي تُعد إحدى المبادرات التنموية التي تجسد دور "كافد" في دعم المسؤولية الاجتماعية والتكافل المجتمعي، بما ينعكس على تحسين جودة حياة أبناء الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل.
وأشار المقرن إلى أن الجمعية تحرص على استدامة مشاريع المستفيدين، وتنفيذ برامج تنموية، وإطلاق مبادرات ملهمة، وتقديم دورات تدريبية وتأهيلية، وزيادة معدلات التوظيف الذاتي، ومساندة الأسر بما يسهم في رفع مستواهم المعيشي والاقتصادي، وتفعيل الشراكات المجتمعية، وانتعاش الاقتصاد الوطني.