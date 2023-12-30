بحضور "الفالح" وضمن منتدى الاستثمار.. مذكرة تفاهم بين "أصدقاء المرضى بعنيزة" وشركة يابانية

برعاية وزير الاستثمار خالد الفالح؛ بحضور وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كين سايتو، وقّعت جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات اليابانية، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار السعودي - الياباني ٢٠٢٣م.
مثّل الجمعية في المنتدى مدير العلاقات العامة عبدالرحمن الشليلان؛ معبراً عن سعادته بوجود الجمعية في هذا المنتدى الضخم الذي يضم أكثر من ٤٥ من كبرى الشركات اليابانية وأكثر من ٤٠٠ شخصية في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، مقدماً شكره لوزير الاستثمار على رعايته ودعمه اللامحدود.
وأوضح الشليلان؛ أن مذكرة التفاهم تأتي انسجاماً مع رؤية ٢٠٣٠ فيما يخص تحسين جودة الحياة وتوقيع الشراكات ودعم مذكرات التفاهم التي تصب في المصلحة العامة، لافتاً إلى أن الجمعية تهدف لخدمة المرضى وتوفير مطالبهم والعمل على راحتهم انطلاقاً من الرعاية الصحية وتطوير ودعم خطة السياحة العلاجية بمحافظة عنيزة.