بحضور "الفالح" وضمن منتدى الاستثمار.. مذكرة تفاهم بين "أصدقاء المرضى بعنيزة" وشركة يابانية

مثّل الجمعية في المنتدى مدير العلاقات العامة عبدالرحمن الشليلان؛ معبراً عن سعادته بوجود الجمعية في هذا المنتدى الضخم الذي يضم أكثر من ٤٥ من كبرى الشركات اليابانية وأكثر من ٤٠٠ شخصية في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، مقدماً شكره لوزير الاستثمار على رعايته ودعمه اللامحدود.