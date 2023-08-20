يستمر أسبوعًا.. لقاء ترحيبي للطالبات المستجدات بجامعة الأميرة نورة غدًا

ويهدف اللقاء التعريفي الذي سيستمر لمدة أسبوع في كليات الجامعة إلى تعريف الطالبات المستجدات باللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة، وتزويدهنَّ بالمعلومات الإرشادية المهمة التي تُمكنهنَّ من معرفة الخدمات المقدمة، والحقوق والواجبات الجامعية، إضافة إلى التعريف بالنظام الأكاديمي، والخطط الدراسية، ومصادر التعلُّم، ودليل التواصل، والخدمات التي تساهم في تعزيز الوعي لديهنَّ.