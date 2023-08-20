يستمر أسبوعًا.. لقاء ترحيبي للطالبات المستجدات بجامعة الأميرة نورة غدًا

تُنظِّم عمادة شؤون الطالبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، غدًا الاثنين اللقاء الترحيبي والتعريفي للمستجدات، لتهيئتهنَّ للدراسة للعام الجامعي 1445هـ، وذلك في قاعة المؤتمرات والندوات بالجامعة.
ويتضمَّن اللقاء الترحيبي للطالبات المستجدات، عرضًا لبرنامج (سموق) الذي يستهدف تمكين الطالبات من المهارات اللازمة لوظائف المستقبل المتجددة، والمستندة إلى منهج علمي قائم على قياس المهارات والقيم ودعم الطالبات، وتعريفهن ببرامج القيادة الطلابية والأندية ومختلف مجالات الأنشطة وأهميتها في تنمية المهارات لدى الطالبات والخدمات الطلابية، وعرض التطبيق الرقمي (طالبات نورة)، إضافة لمعرض تعريفي بالكليات وجولات ميدانية في المدينة الجامعية.
ويهدف اللقاء التعريفي الذي سيستمر لمدة أسبوع في كليات الجامعة إلى تعريف الطالبات المستجدات باللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة، وتزويدهنَّ بالمعلومات الإرشادية المهمة التي تُمكنهنَّ من معرفة الخدمات المقدمة، والحقوق والواجبات الجامعية، إضافة إلى التعريف بالنظام الأكاديمي، والخطط الدراسية، ومصادر التعلُّم، ودليل التواصل، والخدمات التي تساهم في تعزيز الوعي لديهنَّ.
ويستعرض اللقاء التعريفي في الكليات جلسات حوارية للدعم النفسي والاجتماعي، التي تُعدُّ خطوة وقائية للحد من الصعوبات والمشكلات النفسية والاجتماعية، التي تعيق الطالبة عن تميُّزها وتكيفها الأكاديمي، ورفع مستوى المرونة النفسية في مواجهة تلك الصعوبات، من خلال مكاتب الإرشاد النفسي والاجتماعي بالكليات، وبعمادة شؤون الطالبات.
وفي السياق ذاته، تدشن عمادة شؤون الطالبات (الكُتيب الرقمي للقاء الترحيبي) للطالبات المستجدات للتعريف بالخدمات والحقوق الطلابية، ومساعدتهنَّ في تنمية المواهب واستثمار الطاقات الشبابية لديهنَّ من خلال ربطه بالأنشطة، والأندية، والرحلات الطلابية، والمنشآت الرياضية، وتعريفهن بقنوات التواصل الممكنة الداعمة للطالبة من خلال وجود صديقات الإرشاد، وطالبات المجلس الاستشاري.
ويضم الكتيب الخدمات الطلابية المستدامة، كبرنامج الاقتراض من صندوق الطالبات، تقديم خدمات الدعم الاجتماعي، والنفسي، والصحي، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الغذائية المقدمة من مراكز الدعم والخدمات الطلابية، وسكن الطالبات.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود عمادة شؤون الطالبات، في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، لتعريف الطالبات المستجدات بالخدمات الطلابية التي توفير بيئة جامعية داعمة للإبداع من خلال الأنشطة اللامنهجية التي توفر كافة السبل لرحلة تعليمية آمنة.