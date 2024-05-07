جامعة المؤسس تنظيم ملتقى جسر الإعلام بالنادي الأدبي الثقافي

وأكدت الطالبة تهاني المالكي بأنه كان هناك تحد كبير من الطالبات على نجاح الملتقى وأنهم على ثقة من إمكانياتهم خصوصا بعد التدريب التطبيقي الذي أكسبهم المهارات والمعارف في كيفية إدارة الفعاليات، وأصالة عن نفسها ونيابة عن زميلاتها فقد تقدمت تهاني المالكي بالشكر الجزيل للمشرفين على تدريب الطالبات: أخصائي العلاقات العامة بوكالة العلاقات الإعلامية الدولية الأستاذ متعب عبدالله الزهراني.