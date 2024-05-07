جامعة المؤسس تنظيم ملتقى جسر الإعلام بالنادي الأدبي الثقافي

نظمت جامعة الملك عبدالعزيز ملتقى جسر الإعلام بالنادي الأدبي الثقافي بجدة، والذي ناقش رحلة تطور الاتصال المؤسسي وتأثيره على الصورة الذهنية، ضمن مشروع تخرج طالبات قسم العلاقات العامة بكلية الاتصال والإعلام.
وقدمت طالبات قسم العلاقات العامة بكلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز والمشرفات على تنظيم ملتقى جسر الإعلام جزيل الشكر والامتنان لجميع من شاركتهم هذا النجاح.
حيث أشادت الطالبة أروى الزهراني بالإمكانيات التي لدى زميلاتها أعضاء التنظيم والجهود الكبيرة التي بذلوها من أجل خروج ملتقى جسر الإعلام بالمظهر اللائق.
وقدمت الطالبة لجين الشيخي خالص الشكر والتقدير للحضور الكريم على تلبيتهم الدعوة وعبًرت عن سعادتها الكبيرة بحضور مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة عبدالخالق الزهراني والمشرف على مكتبيه بجدة بندر نوار الجعيد أيضاً حضور مدير عام فرع وزارة الثقافة والإعلام بمنطقة مكة المكرمة سابقاً سعود الشيخي.
وأعربت الطالبة رعود اللحياني عن فائق سعادتها بالمبادرات المجتمعية التي لمستها من المؤسسات الوطنية التي تسابقت على رعاية الملتقى وشكرت: ريكسا كافية وصحيفة مكة الإلكترونية والجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون والنادي الأدبي الثقافي وكيت فاكتوري.
وأكدت الطالبة تهاني المالكي بأنه كان هناك تحد كبير من الطالبات على نجاح الملتقى وأنهم على ثقة من إمكانياتهم خصوصا بعد التدريب التطبيقي الذي أكسبهم المهارات والمعارف في كيفية إدارة الفعاليات، وأصالة عن نفسها ونيابة عن زميلاتها فقد تقدمت تهاني المالكي بالشكر الجزيل للمشرفين على تدريب الطالبات: أخصائي العلاقات العامة بوكالة العلاقات الإعلامية الدولية الأستاذ متعب عبدالله الزهراني.
تجدر الإشارة إلى أن فقرات الحفل كانت من تقديم الطالبة نهلة الغامدي التي اختتمت فقرتها بعبارات الافتخار "كانت كلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز ولازالت عين ساهرة ورح حاضرة وبيئة حاضنة لكل نماء وإبداع ويد ممتدة لكل نجاح وإنجاز".
كما قدمت شكرها للمشرفة على مادة مشروع التخرج الدكتورة نهى السيد، حيث شملت أسماء القائمين على المؤتمر:
١- لجين الشيخي
٢- أروى الزهراني
٣- رعود اللحياني
٤- أحلام المالكي
المصممة الرئيسة لهوية الملتقى
٥- بسمه السلمي
٦- رغد العاصمي
٧- غالية العمري
٨- تهاني المالكي
٩- ذكرى الفوتاوي
١٠- رنا العلياني
١١- غدي القرني
١٢- ليلى عبدالله
١٣- جود فهد سابق
١٤- غدير جعفري
لجنة البحث العلمي:
١٥- ريما الأحمدي
١٦- ريما الغامدي
١٧- نهله الغامدي
١٨- لمى المالكي
١٩- ربى الغامدي
٢٠- بتول السلمي
٢١- أضواء القحطاني
٢٢- طيف السلمي
٢٣- شهد البقمي
٢٤- إلهام المفضلي
٢٥- ضحى العتيبي
٢٦- رانيا الوادعي
٢٧- سارة الجحدلي
٢٨- آلاء أحمد
٢٩- هلا الساده