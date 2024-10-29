لجودة البيئة التعليمية.. "مساعد مدير تعليم مكة" يفتتح الصالة الترفيهية بثانوية الملك فيصل

وتَجول الدكتور علي الجالوق داخل مرافق الصالة؛ للاطلاع على ما تحتويه من تجهيزات ومعدات وأجهزة رياضية وإلكترونية؛ مشيدًا بما شاهده من إبداع وتنوع في محتويات الصالة؛ عادًّا ذلك إسهامًا في جودة البيئة المدرسية؛ مما ينعكس إيجابيًّا على المدرسة والطلاب ومنسوبيها؛ حيث تؤثر -بلا شك- على تحصيل الطلاب العلمي، وتسهم في تعديل السلوك، وانتظامهم وتعديل الممارسات الخاطئة، وتخلق جوًّا من الألفة والمحبة والروح المجتمعية العالية، وستمثل نقلة كبيرة للأمام في الإعداد والتحضير المثالي والقوي لمثل هذه الألعاب التي يشارك فيها أبناؤنا الطلاب في منافسات مختلفة سواء كانت محلية أو على مستوى الوطن.