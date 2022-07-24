القطاع الغربي بالحرس الوطني يقيم ندوة "بياناتك أمانك" لضمان حماية البيانات الشخصية

واصلت حملة ‫"بياناتك أمانك" فعالياتها اليوم الأحد بجدة من خلال إقامة ندوة حول "دور نظام حماية البيانات الشخصية في تعزيز ثقافة الخصوصية"، قدَّمها نخبة من المتخصصين في مجال علم البيانات وحوكمتها من مكتب "إدارة البيانات" بوزارة الحرس الوطني، وذلك بحضور وكيل الوزارة للقطاع الغربي المكلف اللواء الركن صالح العريفي.