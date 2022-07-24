القطاع الغربي بالحرس الوطني يقيم ندوة "بياناتك أمانك" لضمان حماية البيانات الشخصية

واصلت حملة "بياناتك أمانك" فعالياتها اليوم الأحد بجدة من خلال إقامة ندوة حول "دور نظام حماية البيانات الشخصية في تعزيز ثقافة الخصوصية"، قدَّمها نخبة من المتخصصين في مجال علم البيانات وحوكمتها من مكتب "إدارة البيانات" بوزارة الحرس الوطني، وذلك بحضور وكيل الوزارة للقطاع الغربي المكلف اللواء الركن صالح العريفي.
وتستهدف الحملة منسوبي الوزارة وأُسرهم من خلال برامج وفعاليات، تشمل جميع قطاعات الوزارة. وتأتي هذه الحملة بوصفها أحد أهداف إدارة البيانات في وزارة الحرس الوطني بعد الموافقة الكريمة من مجلس الوزراء على نظام حماية البيانات الشخصية؛ لتواكب تطلعات القيادة الحكيمة -أيدها الله-.
يُذكر أن الحملة دشَّنها وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، بمقر الوزارة الشهر الماضي، وتُعد إحدى الركائز الأساسية لبناء بيئة تنظيمية متكاملة، بما يضمن المحافظة على خصوصية أصحاب البيانات الشخصية، وحماية حقوقهم.