جمعية إنسان تحصد المركز الأول في بطولة اللجنة الوطنية للجان العمالية لكرة القدم للمرة الثانية

حقق فريق الجمعية إنسان المشارك ببطولة اللجنة الوطنية للجان العمالية الرابعة 2024 المركز الأول التي أُقيمت على ملعب فندق هوليدي إن الازدهار بعد فوزه في مباراة حماسية ومليئة بالإثارة على فريق شركة الاتصالات السعودية STC ويأتي هذا الفوز بعد أن اجتاز فريق إنسان مراحل الدوري وتصدر الفرق المنافسة وعددها 12 فريقًا وصولاً إلى التصفيات النهائية وتغلبه على فريق STC بنتيجة 1 / صفر وقد حصل فريق إنسان على مكافأة مالية قدرها 35700 ألف لتحقيقه المركز الأول في البطولة، ويعد الفوز الثاني للجمعية حيث حققت البطولة في النسخة الأولى من البطولة عام 2020.