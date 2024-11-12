جمعية إنسان تحصد المركز الأول في بطولة اللجنة الوطنية للجان العمالية لكرة القدم للمرة الثانية

حقق فريق الجمعية إنسان المشارك ببطولة اللجنة الوطنية للجان العمالية الرابعة 2024 المركز الأول التي أُقيمت على ملعب فندق هوليدي إن الازدهار بعد فوزه في مباراة حماسية ومليئة بالإثارة على فريق شركة الاتصالات السعودية STC ويأتي هذا الفوز بعد أن اجتاز فريق إنسان مراحل الدوري وتصدر الفرق المنافسة وعددها 12 فريقًا وصولاً إلى التصفيات النهائية وتغلبه على فريق STC بنتيجة 1 / صفر وقد حصل فريق إنسان على مكافأة مالية قدرها 35700 ألف لتحقيقه المركز الأول في البطولة، ويعد الفوز الثاني للجمعية حيث حققت البطولة في النسخة الأولى من البطولة عام 2020.
كما حققت الجمعية المركز الثالث في بطولة "البادل" ومسابقة الرسم وتأتي مشاركة الجمعية في منافسات اللجنة الوطنية للجان العمالية، حرصًا منها على تفعيل دورها ورفع نسبة الوعي بمفهوم اللجنة العمالية وأثرها في المنشآت وسوق العمل.
وتُعدُّ جمعية إنسان أول جهة في القطاع غير الربحي أسست لجنة عمالية بقرار من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وركزت مهامها على الجوانب التي تلامس احتياجات الموظفين لتحسين أدائهم ومن ضمنها التعبير عن رأيهم، واستقبال اقتراحات وشكاوى الموظفين والقيام بدراستها ورفع التوصيات والطلبات بشأنها، إضافةً إلى صياغة وإقرار وتعديل اللائحة التنظيمية للجنة وإجراءات تسيير أعمالها، ومناقشة الموضوعات ذات الصلة.
علاوة على ذلك، فقد دشنت الجمعية الخطة التشغيلية للجنة العمالية وإعلان إعداد استراتيجية اللجنة 2024-2025 والتي تعد أول خطة تشغيلية واستراتيجية تلامس تطلعات سائر العاملين بالجمعية، وذلك خلال مشاركتها في ملتقى رؤساء الشركات واللجان العمالية الثاني 2023 والذي يهدف إلى التعريف بدور اللجان العمالية وبمشاركة أكثر من 100 شركة.