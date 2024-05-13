للاطلاع على معالمها السياحية والزراعية.. أعضاء الجمعية الجغرافية الخليجية يزورن جازان

زار أعضاء الجمعية الجغرافية الخليجية، على مدى ثلاثة أيام، منطقة جازان، ضمن رحلة علمية للاطلاع على المعالم السياحية والزراعية.
وقال أمين عام الجمعية الدكتور ملهي بن علي الغزواني: إن الزيارة تأتي في إطار أنشطتها العلمية، للتعرف على المنجزات التنموية بجازان، والاطلاع على المعالم الجغرافية الطبيعية والبشرية وتنوعها، والتي تعد من أهم المقومات السياحية في المنطقة.
وضم وفد الجمعية الجغرافية الخليجية، 50 مشاركًا من أعضاء الجمعية في مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.
وقد شملت الجولة في يومها الأول زيارة محافظة فرسان والجزيرة والاطلاع على المعالم الأثرية فيها، وقرية القصار، وبيت الرفاعي، ومسجد النجدي، إضافة إلى مشاهدة أشجار المانجروف في رحلة بحرية بالقوارب.
وتضمنت الجولة زيارة محافظة الريث، والمعالم الجيولوجية لوادي لجب والنوع النباتي، ومشاهدة مجرى "وادي بيش" في محافظة بيش.
في اليوم الثاني، توجه أعضاء الجمعية الجغرافية، لزيارة مزارع المانجو في محافظة صبيا، ثم محافظة فيفاء.
واستقبل الوفد في هيئة تطوير المناطق الجبلية؛ حيث شملت الزيارة المشتل والمزرعة النموذجية.
بعدها أجرى وفد الجمعية جولة في جبال فيفاء، شملت قمة جبل فيفاء العبسية، ثم مشاهدة مدينة الداير.
وفي ثالث أيام الجولة، زار وفد الجمعية متحفًا تراثيًا في محافظة العيدابي، قبل أن تختتم الرحلة برامجها ويغادر الفريق بانطباعات ممتازة عما تشهده المنطقة من تنمية كبيرة في المجالات كافة.