للاطلاع على معالمها السياحية والزراعية.. أعضاء الجمعية الجغرافية الخليجية يزورن جازان

وقد شملت الجولة في يومها الأول زيارة محافظة فرسان والجزيرة والاطلاع على المعالم الأثرية فيها، وقرية القصار، وبيت الرفاعي، ومسجد النجدي، إضافة إلى مشاهدة أشجار المانجروف في رحلة بحرية بالقوارب.