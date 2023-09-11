جمعية "المودة" توقع اتفاقية لدعم حملة "أول ألف يوم أمومة"

وقال المدير العام لجمعية "المودة" محمد آل رضي: إن الجمعية تمتلك خبرة في مجال التوعية الأسرية، وأطلقت العديد من الحملات التوعوية التي تهدف إلى تحسين جودة حياة الأسرة وأفرادها وتعريف المجتمع بالقضايا التي تهم الأسرة.