جمعية "المودة" توقع اتفاقية لدعم حملة "أول ألف يوم أمومة"

وقعت جمعية "المودة" للتنمية الأسرية، مع إحدى مؤسسات خدمة المجتمع، اليوم الاثنين، اتفاقية لدعم الحملة التوعوية "أول ألف يوم أمومة" للأمهات الجدد.
وتهدف الاتفاقية، إلى تطوير مهارات الأمهات الجدد التربوية في الجوانب الأسرية والتربوية والنفسية والصحية وتوعيتهم باحتياجاتهم واحتياجات أطفالهم خلال سنواتهم الأولى.
وتستهدف المبادرة الوصول لأكبر عدد من الأمهات عبر حسابات التواصل الاجتماعي من خلال تقديم العديد من المراحل التوعوية، والتي سيتم نشرها بشكل يومي.
وتقدم الحملة حلقات الـ"بودكاست" مع مختصين في مجال الأمومة، والتواجد الميداني لتقديم الدعم والاستشارات، بالشراكة مع الجهات المعنية.
كما سيتم نشر دليل توعوي للأمهات الجدد، يتضمن أهم محاور الحملة التوعوية.
وقال المدير العام لجمعية "المودة" محمد آل رضي: إن الجمعية تمتلك خبرة في مجال التوعية الأسرية، وأطلقت العديد من الحملات التوعوية التي تهدف إلى تحسين جودة حياة الأسرة وأفرادها وتعريف المجتمع بالقضايا التي تهم الأسرة.
وأضاف "آل راضي"، أن الحملة ستستمر لأكثر من ستة أشهر؛ حيث تستهدف الجمعية انتشار الحملة على مستوى المملكة عبر قنوات عدة للنشر؛ للوصول إلى الفئات المستهدفة لرفع وعي الأمهات الجدد وتمكينهم من القيام بمسؤولياتهم تجاه أسرهم بتعزيز وعيهم وبناء قدراتهم.