"مستشفى ينبع العام" يحصل على تجديد اعتماد "سباهي" للمنشآت الصحية

جدير بالذكر أن اللجنة اطلعت على جميع الإجراءات والسياسات العملية في الجودة والسلامة؛ حيث وجدت أن المستشفى يُوَفّر الرعاية الطبية وفق المعايير التي وضعتها؛ بهدف الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي للكفاءات الطبية والفنية والهندسية والإدارية من خلال تطبيق كل المعايير والمتطلبات الصحية المحلية؛ للنهوض بمستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين.