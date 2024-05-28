أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء لجنة جائزة التفوق العلمي والتميز

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم, رئيس جامعة تبوك رئيس لجنة جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي وأعضاء اللجنة.
واطلع أمير المنطقة خلال اللقاء على تقرير مفصل عن الجائزة ومجالاتها المختلفة في التحصيل العلمي والإبداع والابتكار والخدمة المجتمعية والتي اشتملت على محاضر اللجان المختلفة للمرشحين لنيل أقسام الجائزة المختلفة.
كما اطلع الأمير فهد بن سلطان على تقرير عن آخر الاستعدادات لإقامة حفل الجائزة في عامها السابع والثلاثين الذي سيقام يوم الثلاثاء الموافق 1445/11/27هـ.
وثمن أمير منطقة تبوك الجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة، معرباً عن شعوره بالفخر والاعتزاز وهو يشاهد ويلتقي بالعديد من مختلف فئات المجتمع في مختلف المهن قد حصلوا على الجائزة على امتداد تاريخها الذين تبوؤا المناصب القيادية ويشاركون بفاعلية في عملية البناء والتنمية لوطنهم.
من جهته أعرب رئيس جامعة تبوك رئيس لجنة الجائزة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي أن جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز تحظى برعاية ودعم مادي ومعنوي من أمير المنطقة منذ انطلاق مسيرتها الممتدة لأكثر من 37 عامًا حتى أضحت واجهة حضارية وثقافية مميزة لمنطقة تبوك وحافزًا للتنافس بين الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي ومجالاً للتميز بين الأفراد والمؤسسات.