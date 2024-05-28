أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء لجنة جائزة التفوق العلمي والتميز

من جهته أعرب رئيس جامعة تبوك رئيس لجنة الجائزة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي أن جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز تحظى برعاية ودعم مادي ومعنوي من أمير المنطقة منذ انطلاق مسيرتها الممتدة لأكثر من 37 عامًا حتى أضحت واجهة حضارية وثقافية مميزة لمنطقة تبوك وحافزًا للتنافس بين الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي ومجالاً للتميز بين الأفراد والمؤسسات.