"يوم التأسيس" الأغر في عيون أبناء جمعية كيان للأيتام

في كل عام تحتفل المملكة العربية السعودية بيوم التأسيس الأغر الذي يوافق 22 من شهر فبراير من كل عام وعلى مدار 297 عامًا، هذا اليوم هو يوم تأسيس دولة التوحيد على يد القائد الإمام محمد بن سعود ورجاله الأوفياء، حيث يروي لنا قصة أمجاد ورواية أبطال يفوح عبقها في كل مكان وتعطر أنفاسنا برائحتها الزكية.
وأبناء جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة مجهولي الأبوين بهذه المناسبة يعبرون بقولهم : نجدد الحب والعهد ونحمد الله ونشكره على نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل راية التوحيد التي يرفرف بها عاليًا علم وطننا الحبيب المملكة العربية السعودية فخرًا لنا وللمسلمين. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء ، وأعوانهم المخلصين، وأدام الأفراح على بلادنا الحبيبة.
حيث عبّرت الابنة أمل عبد الله محمد عن شعورها بهذه المناسبة فقالت: وطني وهل أحب سواه، دائمًا وأبدًا أحمد الله بعد كوني مسلمة خلقت سعودية في أعظم بلد وأطهر ثرى، مشاعري لوطني تفوق أي مشاعر وانتمائي له يفوق أي انتماء، وطني هو أمني وأماني وهدوئي واطمئناني وطني أفديه بالروح والدم والولد.
أضافت: جعل الله مؤسسه ملكنا ومؤسسنا الملك عبد العزيز بأعلى جناته، أسس ووحّد لنا وطن غير عن أوطان الأرض بعيوننا أبناء هذا الوطن العظيم وأكمل مسيرته أبناؤه من بعده من الملك سعود إلى أبوي وسيدي ومليكي الملك سلمان أمد الله في عمره. وطني وحكامه عظماء ويكفي مقولة سيدي وعراب الرؤية وأمير الشباب: "أعيش في وسط شعب عظيم "وهو في عيون شعبه أعظم، إني فخورة كوني انتمي لك يا أطهر بلد وأعظم بلد، ختامًا ربِ اجعل هذا البلد آمنًا.
وبحبٍ شديد عبّرت أم لطيفة ليلى الدوسري عن مشاعرها بهذه المناسبة الوطنية العظيمة فقالت: يوم تأسيس الدولة الأولى هو أحد الأيام التاريخية النبيلة فهو من الأيام التي أنصفت جهود الأجداد وقدمت لهم مقابل ما بذلوه من الغالي والنفيس وطنًا ودولة تحكم بالعدل والإحسان في ظل السنة والقرآن، فطوبى لنا إحياء ذكرى هذا اليوم الكبير، دام عزك يا بلادي ودمتِ لنا فخرًا وحبًا واعتزازًا.
وقالت ابنتها لطيفة محمد أحمد: يومٌ يملؤنا بمزيدٍ من الفخر والحب والوفاء لوطننا الحبيب. أحبك وطني السعودية أحبك مليكي، دمت يا وطننا بالعز دومًا إلى الأمام.
كذلك عبّرت الابنة ضيء يحيى ناصر عبد الله عن مشاعرها الجميلة تجاه وطنها السعودية فقالت:
أنا ضيء... احتفل ويحتفل جميع إخواني وأخواتي في جمعية "كيان" للأيتام. في يوم 22 فبراير ذكرى تأسيس الدولة السعودية عمق تاريخ وقيم راسخة يمتد تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود - رحمه الله -، وقد نص نظامها الأساس على أن دستورها هو القرآن الكريم والسنة الشريفة، وقد كانت منذ تأسيسها وحتى هذا اليوم دولة شامخة بحكامها وشعبها، دمت يا وطني شامخًا على مر الأزمان.
وقال الابن فلاح بن فيصل : شكرًا لجمعية كيان لمشاركتنا التعبير عن مشاعرنا بيوم التأسيس العظيم، أنا مواطن سعودي وهذه أجمل كلمة أفتخر فيها أني سعودي. وبمناسبة يوم التأسيس هذا اليوم المهم جدًا لأنه مناسبة وطنية، أريد أن أعبّر عن مشاعري الكبيرة، الحمد الله تأسست دولتنا على يد المؤسس الإمام محمد بن سعود وبعده أتى الإمام فيصل بن تركي، وأخيرًا الملك الملهم عبد العزيز، وبعد ذلك أبناؤه الكرام، والآن الملك الوالد سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده محمد بن سلمان. أجمل شعور أن تكون ابن هذا الوطن العظيم يارب لك الحمد على التطور والرؤية والتعليم والأمن والأمان الذي نعيشه.
وبكل شموخ وفخر قالت الابنة عروب محمد عبد الله:
وطني الحبيب ومن أحب سواه، كم أنت عظيم وبطل وشجاع والدنا الغالي ومؤسس وطننا العزيز الملك عبد العزيز آل سعود، فقد أسست مملكتنا ووطننا الحبيب بكل شجاعة وبطولة، فلك حبنا ودعواتنا لك برحمة واسعة، ثم أعطيتها لخير سلف أبنائك الأعزاء البررة الكرام فلهم كل التقدير والمحبة والولاء لما قدموه لهذا الوطن الغالي من حضارة وتقدم وأمن واستقرار، ونحن بدورنا أبناء جمعية كيان للأيتام نقدم الولاء لملكنا الغالي ووالدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أطال الله في عمره، ولجهوده الجبارة، وولي العهد الغالي لتحقيق الأمن والأمان لوطننا العظيم.
ودام عزك يا وطن مدى الحياة.