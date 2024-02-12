"يوم التأسيس" الأغر في عيون أبناء جمعية كيان للأيتام

وقال الابن فلاح بن فيصل : شكرًا لجمعية كيان لمشاركتنا التعبير عن مشاعرنا بيوم التأسيس العظيم، أنا مواطن سعودي وهذه أجمل كلمة أفتخر فيها أني سعودي. وبمناسبة يوم التأسيس هذا اليوم المهم جدًا لأنه مناسبة وطنية، أريد أن أعبّر عن مشاعري الكبيرة، الحمد الله تأسست دولتنا على يد المؤسس الإمام محمد بن سعود وبعده أتى الإمام فيصل بن تركي، وأخيرًا الملك الملهم عبد العزيز، وبعد ذلك أبناؤه الكرام، والآن الملك الوالد سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده محمد بن سلمان. أجمل شعور أن تكون ابن هذا الوطن العظيم يارب لك الحمد على التطور والرؤية والتعليم والأمن والأمان الذي نعيشه.