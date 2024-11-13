"المطيري" يحصد جائزة مجلس هارفارد العالمية للعمل الاجتماعي والإنساني

تسلّم الأمينُ العام لجمعية عناية الصحية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري، جائزةَ مجلس هارفارد العالمية للمدراء التنفيذيين في مجال العمل الاجتماعي والإنساني، وذلك في حفل رسمي أُقيم بفندق نارسيس بمدينة الرياض.
وقام المدير التنفيذي لمجلس هارفارد للأعمال السيد "إيمانويل سيروني"، بتسليم الجائزة؛ تقديرًا لجهوده في العمل الاجتماعي والإنساني، وإدارته الفعالة المتميزة، ونهجه الاستراتيجي البارز في مجالات العمل الاجتماعي والإنساني.
وتُضاف هذه الجائزة إلى سلسلة إنجازات الدكتور المطيري الكبيرة في المجال الخيري؛ حيث تمّ اختياره سابقًا ضمن الـ100 شخصية الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم العربي في المسؤولية المجتمعية لعام 2021، وفق التصنيف المهني العربي من الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية.
يُعدُّ هذا التكريمُ شهادةً على التقدير العالمي للقطاع غير الربحي في المملكة، الذي شهد قفزات نوعية في مختلف جوانب العمل التنموي المؤسسي.
يُشار إلى أنّ جائزة مجلس هارفارد العالمية تُمنح للمدراء التنفيذيين في مجال العمل الاجتماعي والإنساني الذين يُظهرون أداءً استثنائيًّا في هذا المجال؛ حيث يتمّ تكريم القيادات التي تسعى جاهدة لتحقيق تأثير إيجابي ملموس على حياة الأفراد والمجتمعات، وتساهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا للجميع.