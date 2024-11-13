"المطيري" يحصد جائزة مجلس هارفارد العالمية للعمل الاجتماعي والإنساني

يُشار إلى أنّ جائزة مجلس هارفارد العالمية تُمنح للمدراء التنفيذيين في مجال العمل الاجتماعي والإنساني الذين يُظهرون أداءً استثنائيًّا في هذا المجال؛ حيث يتمّ تكريم القيادات التي تسعى جاهدة لتحقيق تأثير إيجابي ملموس على حياة الأفراد والمجتمعات، وتساهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا للجميع.