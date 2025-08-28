منسوبو "تعليم الطائف" يشاركون في الحملة الوطنية للتبرع بالدم

وأوضح المدير العام للتعليم في الطائف، الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، أن هذه المشاركة تأتي انطلاقًا من أهمية الحملة في إنقاذ حياة الإنسان، وتعزيز ثقافة العطاء والتضامن في المجتمع، وترسيخ قيمة التبرع بالدم كواجب وطني، فضلًا عن دعم منظومة العمل التطوعي في القطاع الصحي، وضمان توفير إمدادات دم آمنة تُغطّي الاحتياج، وتحفيز أفراد المجتمع على تبني ثقافة العطاء والمشاركة في هذا العمل النبيل الذي يسهم في إنقاذ الأرواح.