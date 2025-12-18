"الجمعية الخيرية لصعوبات التعلّم" تعقد جمعيتها العمومية افتراضيًا

عقدت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلّم جمعيتها العمومية العادية السنوية افتراضيًا عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم)، بمشاركة أعضاء الجمعية وممثليها، وذلك ضمن توجهها لتعزيز التحوّل الرقمي وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة في العمل المؤسسي غير الربحي.
وافتتح الاجتماع سعادة الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان، نائب الرئيس الفخري للجمعية ورئيس مجلس الإدارة، بكلمة توجيهية قدّم فيها الشكر والتقدير للحضور، مثمّنًا جهود العاملين والعاملات في الجمعية، ودورهم في دعم برامجها وتحقيق أهدافها الإنسانية والمجتمعية.
وأعلن آل عثمان خلال الاجتماع حصول الجمعية على (92 من 100) درجة في تقييم الحوكمة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس مستوى الالتزام بتطبيق أفضل ممارسات الإدارة الرشيدة، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز الشفافية والمساءلة. كما ناقش الاجتماع تشكيل لجنة الانتخابات، ومراجعة اللوائح المنظمة للترشح، بما يضمن التوازن بين استدامة الخبرات والتجديد المؤسسي.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن ما تحقق من إنجازات هو بتوفيق الله تعالى أولًا، ثم بفضل الرعاية والدعم المستمر من حكومتنا الرشيدة – أيدها الله تعالى – مع الإشادة برعاية وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، الرئيس الفخري للجمعية، ودعمه المتواصل لمسيرة العمل الخيري والإنساني.