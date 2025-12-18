"الجمعية الخيرية لصعوبات التعلّم" تعقد جمعيتها العمومية افتراضيًا

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن ما تحقق من إنجازات هو بتوفيق الله تعالى أولًا، ثم بفضل الرعاية والدعم المستمر من حكومتنا الرشيدة – أيدها الله تعالى – مع الإشادة برعاية وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، الرئيس الفخري للجمعية، ودعمه المتواصل لمسيرة العمل الخيري والإنساني.