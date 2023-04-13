جمعية دعم الأوقاف توقع 5 اتفاقيات خلال حفل الإفطار السنوي الأول لها

نظمت جمعية دعم الأوقاف حفل الإفطار السنوي الأول بحضور عدد من الشخصيات الاجتماعية من أصحاب المعالي والسعادة ورجال أعمال ومسؤولين في القطاعات الثلاثة العام والخاص وغير الربحي، ومن المؤثرين في المجالات المتنوعة من رياضيين وفنانين وكتاب رأي وبحضور عدد من أبناء مؤسسة إخاء.
وتفصيلاً، أبرمت الجمعية خلال حفل الإفطار خمس اتفاقيات نوعية تحقق أحد أهداف الجمعية وذلك لتمكين الأوقاف وإحياء المتعثر والمتعطل منها.
وتتلخص مجمل الاتفاقيات في مواءمة الفرص الاستثمارية في القطاع الوقفي لدعم الجمعيات الخيرية، وبحث الحلول المناسبة لإحياء الأوقاف، وتقديم الاستشارات الوقفية لزيادة ريع الأوقاف، وتأسيس عدد من الصناديق الاستثمارية الوقفية التي تقدم للجمعيات الخيرية وتحقق مستهدفاتها.
وعبر الرئيس التنفيذي للجمعية صالح بن عبدالله اليوسف عن سعادته الغامرة بحضور الشخصيات المؤثرة بالمجتمع كون حضورهم يأتي من حرصهم على تفعيل مسؤوليتهم الاجتماعية، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل على مساندة المنظمات والأوقاف الخيرية لتحقيق الاستدامة المالية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 فيما يخص القطاع الثالث ومشاركته في زيادة الناتج المحلي والذي نص عليه نظام الأوقاف الصادر من الهيئة العامة للأوقاف.
وكرمت الجمعية خلال الحفل عدداً من الشخصيات التي كان لها تأثير في دعم الأعمال الخيرية خاصة ما يتعلق منها بالأوقاف كان في مقدمتهم الدكتور علي النملة وزير الشؤون الاجتماعية سابقاً والشيخ عبدالله العثيم والشيخ حمود الذييب والدكتور يوسف الحزيم وعدد من وسائل الإعلام بما فيهم صحيفة "سبق".
وأوضح الرئيس التنفيذي لجمعية دعم الأوقاف أن لديهم العديد من المبادرات المميزة في المجال الوقفي والتي تخدم القطاع، منها تمكين الأوقاف الموجهة لرجال وسيدات الأعمال وجميع أطياف المجتمع الراغبين في تأسيس أوقافهم من خلال مبادرة (تمكين الأوقاف) التي ستوفر الدعم اللوجستي الكامل لمن أراد أن يبني وقفاً، في كافة مسارات رحلة الوقف.
وأوضح اليوسف أن مبادرة تمكين الأوقاف ستتولى الوقف منذ بدء إعداد الدراسات الأولية اللازمة التي تشمل دراسة الجدوى وبناء فكرة الوقف وتحديد مصارفه وشروطه، مروراً بتسجيل الوقف وإخراج صك الوقفية وإجراء الدراسات القانونية والتنظيمية والاقتصادية لضمان كفاءة تشغيل الوقف لاحقاً من خلال التأسيس المنهجي والمنظم وفق الأنظمة والتعليمات ورغبة الواقف، وقال: الجمعية تعاقدت مع عدد من الشراكات وبيوت الخبرة المتخصصة في هذه المجالات لضمان الاحترافية في تنفيذ المبادرة.
وقدم "اليوسف" شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية على دعمهم وحسن اهتمامهم بالجمعية.
يذكر أن جمعية دعم الأوقاف هي أول منظمة خيرية متخصصة في مجال الأوقاف تم تأسيسها تحت إشراف الهيئة العامة للأوقاف، وتعمل ضمن برامجها على مبادرات نوعية تسهم في تطوير وتمكين الأوقاف وتنمية إيراداتها ورفع كفاءة تشغيلها وإدارتها وتحديد أفضل السبل في ذلك بما يدعم الأثر التنموي للوقف وتحقيق شرط الواقف.