جمعية دعم الأوقاف توقع 5 اتفاقيات خلال حفل الإفطار السنوي الأول لها

وأوضح اليوسف أن مبادرة تمكين الأوقاف ستتولى الوقف منذ بدء إعداد الدراسات الأولية اللازمة التي تشمل دراسة الجدوى وبناء فكرة الوقف وتحديد مصارفه وشروطه، مروراً بتسجيل الوقف وإخراج صك الوقفية وإجراء الدراسات القانونية والتنظيمية والاقتصادية لضمان كفاءة تشغيل الوقف لاحقاً من خلال التأسيس المنهجي والمنظم وفق الأنظمة والتعليمات ورغبة الواقف، وقال: الجمعية تعاقدت مع عدد من الشراكات وبيوت الخبرة المتخصصة في هذه المجالات لضمان الاحترافية في تنفيذ المبادرة.