محافظ القنفذة يفتتح عددًا من المشروعات في "ثلاثاء الخرم"

افتتح محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع، مساء اليوم، عددًا من المشروعات الخدمية والخيرية بمركز ثلاثاء الخرم بني عيسى، بحضور وكيل الأمين لبلديات المحافظات محمد حسن الزهراني، من أبرزها مركز الخدمات البلدية والحديقة العامة.