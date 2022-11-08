محافظ القنفذة يفتتح عددًا من المشروعات في "ثلاثاء الخرم"

افتتح محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع، مساء اليوم، عددًا من المشروعات الخدمية والخيرية بمركز ثلاثاء الخرم بني عيسى، بحضور وكيل الأمين لبلديات المحافظات محمد حسن الزهراني، من أبرزها مركز الخدمات البلدية والحديقة العامة.
وأوضح رئيس بلدية سبت الجارة المهندس عايض العفيفي أن مكتب الخدمات البلدية وضع لخدمة أهالي المركز وتم تأمينه بالآليات والمعدات والكادر البشري لمباشرة أعمال النظافة وصيانة الطرق البلدية وسرعة تلبية احتياجات قرى المركز، خصوصًا وقت الأمطار والسيول التي تتأثر بها طرق القرى، مشيرًا إلى أن قرب المعدات يُسهم في سرعة فتح وصيانة الطرق.
وأضاف "العفيفي" أنه تم افتتاح حديقة روعي فيها توفير المكان المناسب للتنزه لجميع أطياف المجتمع وقسم خاص بألعاب الأطفال.
كما دشن المحافظ جمعية "الأم صانعة المجد" والتي أوضح رئيسها الشيخ حسن شيبان العيسي، أن من أهداف الجمعية تعزیز دور الأم في محیطھا الأسري حفاظًا على مكانة وقوة ذلك الدور.
وأشار إلى أن الجمعية تقدم الخدمات التثقیفیة والإرشاد الأسري للأمھات، وتؤھلهن لأداء دورھن التربوي والاجتماعي، وتوعي المجتمع بأھمیة مرحلة الأمومة وخصائصها.
وأضاف أن رسالة الجمعية تتمثل في إعداد الأم لدورها في صناعة جيل واع يفتخر به وطنه ومجتمعه، ورؤيتها
أن نكون جمعية رائدة ومميزة في صناعة الأجيال.