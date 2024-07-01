مدير عام التعليم المستمر يتابع سير الحملات الصيفية لمحو الأمية بالباحة

زار مدير عام التعليم المستمر بوزارة التعليم الدكتور يحيى آل مفرح، اليوم الاثنين، مراكز الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في قطاع العقيق، التي تنفذها وزارة التعليم، ممثلة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة.
وشملت زيارات مدير عام التعليم المستمر، التي رافقه خلالها المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، مركز حملة الدارسات في العقيق بمدرسة زينب بنت أبي رافع، ومركز الدارسين بكرا بمدرسة خالد بن الوليد، ومقر تنفيذ الحملة في مدرسة عمر بن الخطاب.
والتقى "آل مفرح" الدارسين والدارسات، وشاهد أدائهم وتابع مختلف الأعمال والنشاطات المقدمة لهم من برامج تعليمية وتربوية وتوعوية ودينية واجتماعية وصحية وزراعية.
وشهد برامج اليوم الدراسي في صفوف محو الأمية خلال سير الحصة التعليمية وأداء الدارسين في أثناء الدرس المنفذ.
ورحب المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، بمدير عام التعليم المستمر في الوزارة، مؤكدًا أهمية الحملات الصيفية في القضاء على الأمية، ودورها في تحقيق الرؤية الطموحة للمملكة بإتاحة فرص التعليم للجميع والقضاء على الأمية في المملكة بحلول عام 2024.
وثمّن الزيارة وعدها تعبير عن وحدة الهدف بين الوزارة وإدارات التعليم.
وتابع قائلاً: الهدف الرئيس من هذه الحملات هو ضمان وصول التعلم للجميع وتوفير فرصة التعلم مدى الحياة، ومساعدة الفئات التي فاتتها فرصة التعليم على الارتقاء بالوعي وتعزيز الجوانب الصحية والبيئية؛ حيث يتمّ تعليمهم بصورة مبسطة عن البرامج والتطبيقات الحديثة، والتعامل مع الصراف الآلي والحفاظ على البيانات الرقمية، وغير ذلك من الأمور التي تعينهم وتساعدهم في حياتهم اليومية.