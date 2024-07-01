مدير عام التعليم المستمر يتابع سير الحملات الصيفية لمحو الأمية بالباحة

وتابع قائلاً: الهدف الرئيس من هذه الحملات هو ضمان وصول التعلم للجميع وتوفير فرصة التعلم مدى الحياة، ومساعدة الفئات التي فاتتها فرصة التعليم على الارتقاء بالوعي وتعزيز الجوانب الصحية والبيئية؛ حيث يتمّ تعليمهم بصورة مبسطة عن البرامج والتطبيقات الحديثة، والتعامل مع الصراف الآلي والحفاظ على البيانات الرقمية، وغير ذلك من الأمور التي تعينهم وتساعدهم في حياتهم اليومية.