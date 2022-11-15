تكريم المشاركين في برنامج تطوير تدريس القرآن الكريم بالرياض

وأكد "العقيلي" أن تدريس القرآن الكريم أسهل وأصعب انواع التدريس؛ فهو صعب جداً على المعلم التقليدي وسهل لمن كانت لديه الرغبة والشغف وامتلاك مهارات تدريس كتاب الله وتوظيف جميع الأدوات والوسائل والأساليب والإستراتيجيات المناسبة، ولفت "العقيلي" إلى أن هذا البرنامج بدأ نواه قبل ما يقارب ال30 سنة في المدرسة الأولى بتحفيظ القرآن الكريم بالرياض وقد حظى باهتمام وعناية وزارة التعليم التي أقرت أن يطبق في جميع مناطق المملكة، حيث أنشأ في الوزارة مشروع برنامج تطوير تدريس القرآن الكريم الذي يستهدف تطوير أداء ومهارات معلمي مادة القرآن الكريم في التأسيس والتطوير وتحسين إدارة الصف بحصة القرآن وتحسين مستوى التلاوة وقد التحق بالبرنامج منذ عام 1415 قرابة 2600 معلماً، سائلاً الله في ختام حديثه أن يشملنا جميعاً بفضله وأن ندخل في حديث الرسول ﷺ "خَيرُكُم من تعلَّمَ القرآنَ وعلَّمَهُ".