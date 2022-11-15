تكريم المشاركين في برنامج تطوير تدريس القرآن الكريم بالرياض

كرم قسم الدراسات الإسلامية في مكتب تعليم العليا المشاركين في برنامج تطوير تدريس القرآن الكريم للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1444، وذلك بحضور الدكتور خالد العقيلي رئيس قسم الدراسات الإسلامية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ومساعد مدير مكتب تعليم العليا للشئون التعليمية الدكتور صالح الزهراني والمشرف العام على مدارس الرواد الاهلية بحي الازدهار الدكتور صالح التويجري ومشرف البرنامج الدكتور فهد القضيبي والمتدربين.
ونوه "العقيلي" بأهمية البرنامج ودوره في تطوير مهارات معلمي القرآن الكريم، مشيراً بأن المعلم يحتاج إلى مادة علمية جيدة يبني عليها الكثير من المهارات في تدريس كتاب الله.
وأكد "العقيلي" أن تدريس القرآن الكريم أسهل وأصعب انواع التدريس؛ فهو صعب جداً على المعلم التقليدي وسهل لمن كانت لديه الرغبة والشغف وامتلاك مهارات تدريس كتاب الله وتوظيف جميع الأدوات والوسائل والأساليب والإستراتيجيات المناسبة، ولفت "العقيلي" إلى أن هذا البرنامج بدأ نواه قبل ما يقارب ال30 سنة في المدرسة الأولى بتحفيظ القرآن الكريم بالرياض وقد حظى باهتمام وعناية وزارة التعليم التي أقرت أن يطبق في جميع مناطق المملكة، حيث أنشأ في الوزارة مشروع برنامج تطوير تدريس القرآن الكريم الذي يستهدف تطوير أداء ومهارات معلمي مادة القرآن الكريم في التأسيس والتطوير وتحسين إدارة الصف بحصة القرآن وتحسين مستوى التلاوة وقد التحق بالبرنامج منذ عام 1415 قرابة 2600 معلماً، سائلاً الله في ختام حديثه أن يشملنا جميعاً بفضله وأن ندخل في حديث الرسول ﷺ "خَيرُكُم من تعلَّمَ القرآنَ وعلَّمَهُ".
وفي نهاية الحفل تم تكريم المشاركين في البرنامج من الداعمين والمعلمين المتدربين.