"رئيس غرفة الشرقية": قصص نجاح الشباب السعودي في ريادة الأعمال ملهمة وتستحق الفخر

هنأ رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، بدر بن سليمان الرزيزاء، رواد ورائدات الأعمال باليوم العالمي لريادة الأعمال، وقال: "إن رواد الأعمال في المملكة بوجه عام والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص، يثبتون يومًا بعد الآخر أنهم على قدر المسؤولية، وثمة قصص نجاح كثيرة في ريادة الأعمال تستحق الإشادة والفخر، استطاعت أن تُحدث تطويرًا وتغييرًا كبيرًا في عالم الأعمال وتلهمنا جميعًا وتجعلنا نوقن بقدرة شبابنا على النجاح وتحقيق الأهداف".