"رئيس غرفة الشرقية": قصص نجاح الشباب السعودي في ريادة الأعمال ملهمة وتستحق الفخر

هنأ رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، بدر بن سليمان الرزيزاء، رواد ورائدات الأعمال باليوم العالمي لريادة الأعمال، وقال: "إن رواد الأعمال في المملكة بوجه عام والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص، يثبتون يومًا بعد الآخر أنهم على قدر المسؤولية، وثمة قصص نجاح كثيرة في ريادة الأعمال تستحق الإشادة والفخر، استطاعت أن تُحدث تطويرًا وتغييرًا كبيرًا في عالم الأعمال وتلهمنا جميعًا وتجعلنا نوقن بقدرة شبابنا على النجاح وتحقيق الأهداف".
وأشار "الرزيزاء" إلى أن الشباب السعودي، تعاطى إيجابيًّا مع المحفزات الحكومية التي قُدمت لهم، فالدولة من جهتها وفّرت كافة عوامل الرعاية والدعم لرواد الأعمال والراغبين في العمل الحر، الذين يعيشون عصرًا استثنائيًّا من ناحية الدعم الحكومي والبرامج شبه الحكومية والخاصة؛ حتى تصدرت المملكة -وفقًا لمؤشر المرصد العالمي لريادة الأعمال- المرتبة الأولى عالميًّا في أربعة مؤشرات لريادة الأعمال على مستوى العالم.
وقال "الرزيزاء": إن ريادة الأعمال عنصر مساهم ومحرك أساسي للاقتصاد، والدولة تعول عليها كثيرًا، وتأتي كأحد أهم مستهدفات الرؤية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني؛ مشيرًا إلى أن رؤية 2030م تهدف إلى رفع مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 35%، بحلول عام 2030م.
وأكد دور غرفة الشرقية في دعم ريادة الأعمال، التي اعتبرتها جوهرًا أصيلًا في خططها الاستراتيجية، ودائمًا ما تعمل على تأصيل ثقافة العمل الحر بين أبناء المنطقة، بتنفيذها للعديد من البرامج والملتقيات وورش العمل التي تستهدف شباب وشابات المنطقة؛ لتمكينهم من الوصول إلى النجاح وتحقيق الإبداع في مشاريعهم الناشئة.
وقال: "إن الغرفة -ولسد حاجة مجتمع ريادة الأعمال في المنطقة- أنشأت حاضنة أعمال تهدف إلى توجيه وتسريع نمو ونجاح الأفكار الناشئة، وتحقيق التدريب والإرشاد في المجال الإداري والفني، وتأهيل المشروع ليتم قبوله عند المستثمرين، وتعزيز التواصل بين رواد الأعمال".