مكة: إطلاق مبادرة "كلنا معكم" لدعم وتمكين ذوي الإعاقة عبر 6 مسارات

بحضور مساعد وزير التعليم للتعليم الخاص والاستثمار إياد بن عبدالرحمن القرعاوي، أُطلقت اليوم في مكة المكرمة مبادرة "كلنا معكم" لدعم وتمكين طلبة ذوي الإعاقة، بشراكة استراتيجية بين وزارة التعليم ممثلة في تعليم مكة، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.
وشهد حفل التدشين حضور معالي أمين العاصمة المقدسة مساعد الداوود، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، والمدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن سعد الغنام، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير الخدمات التعليمية المهندس محمد المحيميد، وعدد من مسؤولي القطاعات ذات العلاقة.
وتستهدف المبادرة فئة الطلبة من ذوي الإعاقة عبر ستة مسارات متكاملة تشمل: الصحي، والتقني، والتعليمي، والمهني، والمجتمعي، والرياضي، وذلك من خلال 20 فرصة نوعية تهدف إلى تمكينهم وتعزيز استقلاليتهم ودمجهم في المجتمع وسوق العمل.
وأكد "الغنام" في كلمته أن المبادرة تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية، وتحقيق التعليم الشامل والجودة في حياة الطلبة من ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن تعليم مكة والهيئة الملكية عملا سويًا على دراسة احتياجات هذه الفئة وتقديم حلول فعلية تحدث أثرًا ملموسًا.
من جانبه، ثمّن المهندس صالح الرشيد الشراكة مع وزارة التعليم، مؤكدًا أن ما تقدمه مدينة "سناد" للتربية الخاصة من خدمات هو نواة لجهود أكبر تدعمها مبادرة "كلنا معكم" في سبيل دمج وتمكين هذه الفئة الغالية.
وتضمن الحفل تدشين "صندوق نُسك الإنسانية" وإطلاق المنصة الإلكترونية للمبادرة، إلى جانب استعراض منجزات طلبة ذوي الإعاقة عبر عروض مرئية، وجولة على المعرض المصاحب الذي أبرز المسارات والخدمات المقدمة ضمن المبادرة.