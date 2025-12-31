مكة: إطلاق مبادرة "كلنا معكم" لدعم وتمكين ذوي الإعاقة عبر 6 مسارات

وأكد "الغنام" في كلمته أن المبادرة تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية، وتحقيق التعليم الشامل والجودة في حياة الطلبة من ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن تعليم مكة والهيئة الملكية عملا سويًا على دراسة احتياجات هذه الفئة وتقديم حلول فعلية تحدث أثرًا ملموسًا.